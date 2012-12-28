Спектакль театра им. Л.Н.Толстого «Слишком женатый таксист» отменен: ушел из жизни актер Сергей Бельский
Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
В Елецком районе расследовали уголовное дело в отношении дальнобойщика за подделку документов
Спектакль театра им. Л.Н.Толстого «Слишком женатый таксист» отменен: ушел из жизни актер Сергей Бельский
Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
В Елецком районе расследовали уголовное дело в отношении дальнобойщика за подделку документов
В мире
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31 минуту назад
В Индонезии из-за аварии на пароме погибли шесть человек
Отмечается, что 107 человек были эвакуированы. Министр транспорта Индонезии Дуди Пурваганди сообщил, что судно перевернулось, но не затонуло.
Паром с 243 пассажирами на борту перестал выходить на связь у берегов Индонезии, когда на море была плохая погода. Судно следовало из Сурабая в Банджармасин.
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