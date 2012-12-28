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Неделя 48
Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
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В Елецком районе расследовали уголовное дело в отношении дальнобойщика за подделку документов
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В мире
38
31 минуту назад

В Индонезии из-за аварии на пароме погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварии на пароме в Яванском море у берегов Индонезии, продолжаются поиски еще 130 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters и местные власти.

Отмечается, что 107 человек были эвакуированы. Министр транспорта Индонезии Дуди Пурваганди сообщил, что судно перевернулось, но не затонуло.

Паром с 243 пассажирами на борту перестал выходить на связь у берегов Индонезии, когда на море была плохая погода. Судно следовало из Сурабая в Банджармасин.
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