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В России
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55 минут назад
В Татарстане двое погибли при крушении самолета в огород частного дома
По данным издания, летательный аппарат упал в огород частного дома в селе Шемордан. В результате инцидента погибли пилот и пассажир воздушного судна.
На месте ЧП работают экстренные службы, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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