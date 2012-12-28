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сегодня, 15:56
В Иркутской области из-за вспышки узелкового дерматита уничтожают домашний скот
Скот в Бутырках и Котах, согласно заключению специалистов, подлежит отчуждению и уничтожению: если не локализовать очаг сейчас, инфекция может распространиться на другие населенные пункты.
В деревнях Бутырки и Коты Иркутского муниципального округа уничтожают домашний скот из-за заражения узелковым дерматитом, владельцы животных получат компенсацию «выше рыночной цены», — заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Понимаю, что для жителей — это трагедия. Для многих скот на селе является кормильцем, вложен большой труд. Никто из нас не хотел, чтобы так вышло. Но по заключению специалистов, скот в Бутырках и Котах попадает под отчуждение и уничтожение», — отметил он по итогам встречи с местными жителями.
Кобзев назвал это «тяжелым решением». По его словам, такие меры обусловлены необходимостью остановить распространение заболевания и защитить соседние населенные пункты.
«Главная задача — не допустить распространения, мы должны оперативно локализовать заражение», — подчеркнул губернатор.
Также Кобзев озвучил суммы компенсационных выплат. Он заверил, что за каждый килограмм живого веса коровы ее хозяин получит 304 рубля: 224,6 рубля поступят из резервного фонда Иркутской области, остальную сумму добавляет Иркутский округ.
«Для примера: за корову весом 450 кг владелец получит 136 800 рублей. Эта сумма — выше рыночной цены. Так мы сделали специально, чтобы людям было с чего начать восстановление поголовья», — объяснил глава региона.
За мелкий рогатый скот (козы и овцы) власти компенсируют по рыночной цене 308 рублей за килограмм, за килограмм живого веса свиней — 190 рублей. При этом при изъятии поросят в возрасте до полугода предусмотрен повышающий коэффициент, поскольку они еще не успели набрать вес, рассказал Кобзев.
Кроме того, каждая семья получит по 15 тысяч рублей компенсации в связи с действующим режимом чрезвычайной ситуации на территории Оёкского административного округа в Иркутском муниципальном округе.
«Деньги начнем выплачивать уже на этой неделе, без проволочек и лишней бюрократии», — заверил Кобзев.
Сжигание биологических отходов будет вестись примерно в трех километрах от Бутырок. Глава региона уточнил, что расположение участка выбрано таким образом, чтобы дым не шел на населенные пункты.
По состоянию на 8 сентября заражение скота подтвердили в деревнях Бутырки, Коты и Турская, в 21 очаге изъятию подлежит 146 животных, — рассказал мэр Иркутского округа Леонид Фролов.
«Больных животных забрали в одном очаге в Бутырках и в одном очаге в деревне Коты. Всего 14 коров и пять свиней», — уточнил он.
С 9 сентября на территории Иркутского округа начнется вакцинация восприимчивых животных, — добавил Фролов.
6 сентября Кобзев сообщил, что в Бутырках и Котах выявлены 96 зараженных голов крупного рогатого скота. Власти ввели карантин. На границах этих поселений установили ветеринарный контроль — запрещены, в частности, ввоз и вывоз животных, а также выпас крупного рогатого скота.
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