В Иркутской области из-за вспышки узелкового дерматита уничтожают домашний скот

Скот в Бутырках и Котах, согласно заключению специалистов, подлежит отчуждению и уничтожению: если не локализовать очаг сейчас, инфекция может распространиться на другие населенные пункты.