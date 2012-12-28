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В России
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сегодня, 15:20
Новак поручил определять объемы импорта топлива для покрытия потребностей рынка
Новак поручил заблаговременно определять объемы импорта топлива, требуемые для покрытия потребностей внутреннего рынка.
В обсуждении приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса, Минвостокразвития, Совета Федерации, руководители регионов и отраслевых компаний. В ходе встречи вице-премьер распорядился активизировать работу по ряду ключевых направлений для стабилизации рынка.
«Профильным федеральным органам исполнительной власти поручено активизировать работу по ряду направлений. Среди них — проработка соглашений между Минэнерго и ФАС с одной стороны и малыми НПЗ и независимыми АЗС — с другой с целью регулирования ценообразования; контроль за соблюдением требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его продаже», — говорится в сообщении правительства.
Новак подчеркнул необходимость повышения качества прогнозирования на рынке нефтепродуктов для превентивного реагирования на изменения спроса и предложения. В частности, речь идет о заблаговременном определении объемов импорта, необходимых для покрытия потребностей внутреннего рынка, — пишут «Известия».
Новак 4 сентября отметил, что ситуация с обеспечением топливом улучшилась. Он пояснил, что позитивная динамика связана с дополнительными поставками от нефтеперерабатывающих заводов. В настоящее время ведется активная работа с профильными компаниями по вопросам импорта бензина.
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