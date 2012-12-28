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вчера, 19:10

Из-за пожара в многоэтажке в Омске госпитализировали 11 человек

Одиннадцать человек госпитализировали после пожара в строящейся многоэтажке в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
"Из них восемь — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Все совершеннолетние", — говорится в заявлении.

Как позднее уточнили в управлении СК по региону, трех человек отпустили домой. Остальные пациенты находятся в реанимации, они получили от 20 до 90 процентов ожогов тела.

Стройплощадка загорелась около 10:30 по местному времени. Спустя час открытое горение ликвидировали на площади тысяча квадратных метров. Все пострадавшие — строители из Узбекистана.
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