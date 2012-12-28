В России
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вчера, 12:17
ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области
Погибших нет, пострадали два человека.
По его словам, на месте сформировано оперативный штаб, а сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий.
Глава региона отметил, что погибших нет, все были вовремя эвакуированы, люди сработали точно по отработанным инструкциям. Двое человек обратились за медицинской помощью — она оказывается в полном объеме.
Ситуация на контроле.
Мэр города Самара Иван Носков также рассказал, что в результате ракетного удара локальные повреждения получила промышленная инфраструктура Самары, а пострадавшим была оказана медицинская помощь.
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