«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
Общество
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сегодня, 10:13
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Три человека отравились грибами в Хлевенском округе
При этом пациентов с отравлением грибами в липецкой больнице скорой помощи стало меньше.
На утро 10 августа в БСМП находится восемь пациентов с отравлением грибами. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое.
Напомним, 7 августа в больнице находилось 12 отравившихся грибами. Два человека за время грибного сезона погибли, они отравились бледной поганкой.
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