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Общество
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59 минут назад
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У каскада фонтанов забили холодный и горячий ручьи
На время аварийных работ горячая вода отключена в пяти жилых домах.
«В воскресенье произошел порыв холодного водоснабжения, а накануне вечером забил источник горячей воды», — рассказал GOROD48 очевидец порывов.
Оказалось, что ручьи бьют из сетей «РИР-Энерго».
«Для проведения ремонтных работ от горячего водоснабжения отключены пять жилых домов. Повреждение находится под недавно выполненным благоустройством, поэтому специалисты проведут дополнительные обследования, чтобы максимально точно определить место повреждения и локализовать участок работ. Это позволит избежать вскрытия всей ветки и минимизировать объем раскопок. После определения места повреждения специалисты приступят к ремонту. Завершить работы планируем в течение двух недель», — сообщили в энергокомпании.
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