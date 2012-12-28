У каскада фонтанов забили холодный и горячий ручьи

На время аварийных работ горячая вода отключена в пяти жилых домах.

В сквере Безопасности дорожного движения, который находится рядом с каскадом фонтанов у Соборной площади, забили сразу два ключа: один с горячей водой, другой с холодной.«В воскресенье произошел порыв холодного водоснабжения, а накануне вечером забил источник горячей воды», — рассказал GOROD48 очевидец порывов.Оказалось, что ручьи бьют из сетей «РИР-Энерго».«Для проведения ремонтных работ от горячего водоснабжения отключены пять жилых домов. Повреждение находится под недавно выполненным благоустройством, поэтому специалисты проведут дополнительные обследования, чтобы максимально точно определить место повреждения и локализовать участок работ. Это позволит избежать вскрытия всей ветки и минимизировать объем раскопок. После определения места повреждения специалисты приступят к ремонту. Завершить работы планируем в течение двух недель», — сообщили в энергокомпании.