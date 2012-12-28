Оборону «Рязани» взломать не сумели

А вот посещаемость игры вновь порадовала.

«Рязань» вообще – одна из лучших команд «подгруппы №3» по игре в обороне, у неё лишь 12 пропущенных мячей. Лучше показатели только у лидеров: тамбовского «Спартака» – 9 и «Волны» их Нижегородской области – 10.









А тут подоспела и смена тренера в «Рязани»: вместо Юрия Кулешова, трудившегося в штабе аж с 2019 года, пригласили 52-летнего Андрей Козлова, в прошлом футболиста ростовского СКА, нижегородского «Локомотив», пермского «Амкара», казанского «Рубина». Ранее он тренировал тульский «Арсенал-2» и работал помощником в основном «Арсенале», знает толк в оборонительной игре и, по собственным словам, предпочитает строить игру «от печки». Не случайно, первыми его приобретениями на трансферном рынке стали защитники 22-летний Дмитрий Ли-Са, знакомый по совместной работе в Туле, и 28-летний Исламжан Насыров, который в своё время играл в РПЛ за «Урал».









Тренер гостей









Скворцов был вынужден бить в падении, может, поэтому и промазал. забей. и игра пошла бы по-другому.





Уже в компенсированное время к первому тайму после навеса Дмитрия Савина опасно бил головой Владислав Агалаков, но начеку оказался вратарь Николай Жужнев. Увы, это был единственный удар в створ ворот в исполнении «Металлурга», при этом крупнейшее (и, по сути единственное) отечественное статистическое агентство «Рустат» проморгало и его и поставило липчанам ноль точных ударов за игру.









Борьбы в этом матче было намного больше, чем острых моментов

«Металлург» ответил серией угловых и опаснейшим штрафным с 17-ти метров, но вышедший за замену Даниил Черняков не сумел перебросить «стенку».









"Джокер" Черняков в этот раз не помог

Липецкая команда во втором круге одержала победу в Волгограде над «Ротором-2» – 3:0 и дважды сыграла вничью. Если бы не эти очковые потери, то липчане прямо сейчас были бы в активной гонке за 1-е место и выход в «Серебро». Потому что лидеры тоже начали допускать сбои. В минувшем туре «Спартак» у себя в Тамбове на последних минутах уступил «Строгино».









Липчанам нужно возвращаться на победные рельсы и тогда есть шанс, что всё ещё наладится.









Мечты липецких болельщиков





«Рязань»: 13. Жужнев. 76. Прокуроров. 15. Петрухин (к). 44. Шишков. 82. Цесь. 25 Хохлов. 58. Мишутин. 11. Погребнев. 87. Евгений. 21. Котов (8. Боровицкий, 46). 18. Барков (77. Насыров, 67)





Предупреждения: Пахомов, 51. Григорьев, 58 — Мишутин, 88.





Главный судья Е. Тимофеев (Орёл). Лайнсмены А. Вакин, И. Волков (оба — Москва) . Резервный М. Балашов (Липецк) . Инспектор С. Кустин (Чебоксары). Делегат М. Шаров (Санкт-Петербург).





Липецк – футбольный город и на игру «Металлурга» с «Рязанью» пришли 2,5 тысячи болельщиков, что сделало бы честь и клубам «Лучшей лиги мира» (так из-за протяжённости называют российский первый дивизион, прим.). Правда, отблагодарить зрителей голами обе команды не смогли, встреча закончилась вничью – 0:0.На первых минутах «Металлург» создал голевой момент: выдвинутый вперёд центрфорвард Алексей Скворцов рвался к воротам и, преследуемый по пятам защитниками, решился на удар в ближний угол – мимо.А в дальнейшем «Рязань» грамотно «засушила» игру, всем своим видом показывая, что она не против ничьей.Во втором тайме пришлось потрудиться нашему голкиперу Никите Яворскому. Правда, оба удара по его воротам в исполнении рязанцев Максима Мишутина и Александра Баркова пришлись почти по центре, но Яворский продемонстрировал и выдержку и хладнокровие.1. Яворский. 3. Коротких. 5. Ермилов (31. Подзолков, 68). 37. Веденеев. 29. Бадртдинов. 13. Дан.Григорьев (14. Черняков, 78). 27. Ивашов. 88. Савин. 23. Агалаков. 92. Ал. Скворцов. 8. Пахомов (к)Липецк. Центральный стадион «Металлург». 2 480 зрителей.