Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
Общество
«Если можете сократить поездки — сократите»
Общество
Обломки беспилотника упали на территорию центра помощи в Тракторном
Общество
Предполагаемую заказчицу убийства мужа нашли в Липецкой области спустя 27 лет
Происшествия
Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу
Общество
БПЛА перехвачены над областью
Происшествия
48-летний водитель въехал в фонарный столб и получил смертельные травмы
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дефицит бензина нарастает, тайная демография, и какие дороги отремонтируют в 2027
Общество
«Чёт-нечет» и разовый лимит возвращаются на колонки области
Общество
Трагедия в Ельце: 18-летняя девушка упала с мотоцикла под автомобиль и погибла
Происшествия
Читать все
У «Линии» может стать тихо
Общество
«Чёт-нечет» и разовый лимит возвращаются на колонки области
Общество
Перебои с бензином — во всех соседних с Липецкой областях
Общество
Право на ответ: герой публикации GOROD48 заявил, что его нельзя считать судимым человеком
Общество
У каскада фонтанов забили холодный и горячий ручьи
Общество
48-летний водитель въехал в фонарный столб и получил смертельные травмы
Происшествия
Оборону «Рязани» взломать не сумели
Спорт
«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки
Происшествия
В Липецке сирены: объявлено об угрозе атаки БПЛА
Происшествия
Фальшивая пятитысячная банкнота найдена в выручке сельского магазина
Происшествия
Читать все
Спорт
165
51 минуту назад
2

Оборону «Рязани» взломать не сумели

А вот посещаемость игры вновь порадовала.

Липецк – футбольный город и на игру «Металлурга» с «Рязанью» пришли 2,5 тысячи болельщиков, что сделало бы честь и клубам «Лучшей лиги мира» (так из-за протяжённости называют российский первый дивизион, прим.). Правда, отблагодарить зрителей голами обе команды не смогли, встреча закончилась вничью – 0:0.

«Рязань» вообще – одна из лучших команд «подгруппы №3» по игре в обороне, у неё лишь 12 пропущенных мячей. Лучше показатели только у лидеров: тамбовского «Спартака» – 9 и «Волны» их Нижегородской области – 10.

й1.jpg

А тут подоспела и смена тренера в «Рязани»: вместо Юрия Кулешова, трудившегося в штабе аж с 2019 года, пригласили 52-летнего Андрей Козлова, в прошлом футболиста ростовского СКА, нижегородского «Локомотив», пермского «Амкара», казанского «Рубина». Ранее он тренировал тульский «Арсенал-2» и работал помощником в основном «Арсенале», знает толк в оборонительной игре и, по собственным словам, предпочитает строить игру «от печки». Не случайно, первыми его приобретениями на трансферном рынке стали защитники 22-летний Дмитрий Ли-Са, знакомый по совместной работе в Туле, и 28-летний Исламжан Насыров, который в своё время играл в РПЛ за «Урал».

SAZGk-DTjd7otbl4Jh35pjm-w8N3-xYPa8BcBl0bCoJ6YiEilURJG8-INBPTezCdsCD38Nnyy9-F54zWX8b5Hc_q.jpg

Тренер гостей

На первых минутах «Металлург» создал голевой момент: выдвинутый вперёд центрфорвард Алексей Скворцов рвался к воротам и, преследуемый по пятам защитниками, решился на удар в ближний угол – мимо.

Z0KCpGILQDRGx7DtPQK-mO2JiKhysWkO886vtq1t55q8iA0h-wmeriBYNWgwuqrM00HcFblSIviZFMnqcDrwzhyD.jpg

Скворцов был вынужден бить в падении, может, поэтому и промазал. забей. и игра пошла бы по-другому.

А в дальнейшем «Рязань» грамотно «засушила» игру, всем своим видом показывая, что она не против ничьей.

Уже в компенсированное время к первому тайму после навеса Дмитрия Савина опасно бил головой Владислав Агалаков, но начеку оказался вратарь Николай Жужнев. Увы, это был единственный удар в створ ворот в исполнении «Металлурга», при этом крупнейшее (и, по сути единственное) отечественное статистическое агентство «Рустат» проморгало и его и поставило липчанам ноль точных ударов за игру.

QOZCkn_178wGp3uO7CHLAiO-Ya3k7Hgjvvsw-pMOMhUSSfNUdCdVwjQOKk5BPtFGwJ6oAL9xXZayrXWvZKNAphpz.jpg

Борьбы в этом матче было намного больше, чем острых моментов

Во втором тайме пришлось потрудиться нашему голкиперу Никите Яворскому. Правда, оба удара по его воротам в исполнении рязанцев Максима Мишутина и Александра Баркова пришлись почти по центре, но Яворский продемонстрировал и выдержку и хладнокровие.

«Металлург» ответил серией угловых и опаснейшим штрафным с 17-ти метров, но вышедший за замену Даниил Черняков не сумел перебросить «стенку».

pDt_mNFcVAEWEHpYm4QAYPe23sfPkzN111BkuHoKUDGQ6BeDZom8sFHuZ2MR5zNbttxfUw515mrqUseg6y0CE8Su.jpg

"Джокер" Черняков в этот раз не помог

Липецкая команда во втором круге одержала победу в Волгограде над «Ротором-2» – 3:0 и дважды сыграла вничью. Если бы не эти очковые потери, то липчане прямо сейчас были бы в активной гонке за 1-е место и выход в «Серебро». Потому что лидеры тоже начали допускать сбои. В минувшем туре «Спартак» у себя в Тамбове на последних минутах уступил «Строгино».

8TFjTq69zsgAvbWZZxUpWmxvagELJMNTf-ul-X-uCv1F3PSlt1tMzYIna-QBfVdYipixYBmf-ymN6uptQzmDP7h3.jpg

Липчанам нужно возвращаться на победные рельсы и тогда есть шанс, что всё ещё наладится.

fwfHblUhO5n2oGBCUGpTbAIlodojNkdxhNWy--j6WR_EsOpDqSrRnWyGWVRyudywr-YCBrq_bCLjv452eCTHnF7H.jpg

Мечты липецких болельщиков

«Металлург» – «Рязань» – 0:0

«Металлург»: 1. Яворский. 3. Коротких. 5. Ермилов (31. Подзолков, 68). 37. Веденеев. 29. Бадртдинов. 13. Дан.Григорьев (14. Черняков, 78). 27. Ивашов. 88. Савин. 23. Агалаков. 92. Ал. Скворцов. 8. Пахомов (к)
«Рязань»: 13. Жужнев. 76. Прокуроров. 15. Петрухин (к). 44. Шишков. 82. Цесь. 25 Хохлов. 58. Мишутин. 11. Погребнев. 87. Евгений. 21. Котов (8. Боровицкий, 46). 18. Барков (77. Насыров, 67)

Предупреждения: Пахомов, 51. Григорьев, 58 — Мишутин, 88.

Главный судья Е. Тимофеев (Орёл). Лайнсмены А. Вакин, И. Волков (оба — Москва) . Резервный М. Балашов (Липецк) . Инспектор С. Кустин (Чебоксары). Делегат М. Шаров (Санкт-Петербург).

Липецк. Центральный стадион «Металлург». 2 480 зрителей.
Футбол
«Металлург»
1
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
10 минут назад
Матч был в субботу. Сегодня среда. Свежак новость
Ответить
Ржу, не могу!
40 минут назад
Липецк - футбольный город? Да Вы что?!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить