Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
Единые учебники истории, отмена бакалавриата и магистратуры – что изменится в новом учебном году
Предложение руки и сердца, дефиле беременных и лучшие компании: в Липецке прошёл первый семейный фестиваль
18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
Единые учебники истории, отмена бакалавриата и магистратуры – что изменится в новом учебном году
Предложение руки и сердца, дефиле беременных и лучшие компании: в Липецке прошёл первый семейный фестиваль
Происшествия
218
сегодня, 13:33
1
Полмиллиона рублей выманили мошенники у жителей Ельца
За выходные дни в полицию обратились девять жителей области, обманутых мошенниками. Большая часть из пострадавших — ельчане.
38-летняя ельчанка лишилась 10 000 рублей при покупке пчелопакетов на сайте объявлений. Эти деньги продавец потребовал как предоплату — женщина отправила их переводом.
А 77-летняя пенсионерка осталась без 385 000 рублей.
«Ей поступили звонки с неизвестных номеров, в ходе которых злоумышленники, представившись сотрудниками административных и следственных органов, убедили женщину в необходимости декларирования и передачи на проверку ее накоплений. Введённая в заблуждение пенсионерка передала сбережения курьеру. Он уже задержан», — рассказали в областном управлении МВД.
0
0
1
0
4
Комментарии (1)