Полмиллиона рублей выманили мошенники у жителей Ельца

За выходные дни в полицию обратились девять жителей области, обманутых мошенниками. Большая часть из пострадавших — ельчане.





55-летний житель Ельца хотел купить через интернет электрокотел. Он заплатил за него 52 тысяч рублей, однако товара не дождался, а продавец перестал выходить на связь.38-летняя ельчанка лишилась 10 000 рублей при покупке пчелопакетов на сайте объявлений. Эти деньги продавец потребовал как предоплату — женщина отправила их переводом.А 77-летняя пенсионерка осталась без 385 000 рублей.«Ей поступили звонки с неизвестных номеров, в ходе которых злоумышленники, представившись сотрудниками административных и следственных органов, убедили женщину в необходимости декларирования и передачи на проверку ее накоплений. Введённая в заблуждение пенсионерка передала сбережения курьеру. Он уже задержан», — рассказали в областном управлении МВД.