Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
«Недопоставка — 500 тонн»: в Липецкой области могут ввести схему с продажей бензина по четности номеров
Выпил бутылку водки и поехал: мопед арестован, водителю грозит до трёх лет лишения свободы
Липчанин вступился за друга, обложил матом полицейского и стал фигурантом уголовного дела
Происшествия
1290
вчера, 17:30
3
Провод упал на «Лексус»: с энергетиков взыскали 274,5 тысячи рублей
Собственник повреждённого автомобиля взыскал компенсацию и судебные расходы.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cуд первой инстанции взыскал в пользу автовладельца 263 тысячи рублей ущерба и 11,5 тысячи рублей судебных расходов. Но энергетики попытались обжаловать это решение, настаивая на том, что отсутствуют доказательства повреждения автомобиля именно в результате падения провода, и что парковка под линиями электропередачи не допускается.
Но областной суд оставила решение суда первой инстанции в силе.
3
1
0
8
5
Комментарии (3)