Провод упал на «Лексус»: с энергетиков взыскали 274,5 тысячи рублей

Собственник повреждённого автомобиля взыскал компенсацию и судебные расходы.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляцию ПАО «Россети-Центр» на решение Октябрьского районного суда о взыскании ущерба, причиненного собственнику автомобиля «Lexus RX», на который упал провод линии электропередач.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cуд первой инстанции взыскал в пользу автовладельца 263 тысячи рублей ущерба и 11,5 тысячи рублей судебных расходов. Но энергетики попытались обжаловать это решение, настаивая на том, что отсутствуют доказательства повреждения автомобиля именно в результате падения провода, и что парковка под линиями электропередачи не допускается.Но областной суд оставила решение суда первой инстанции в силе.