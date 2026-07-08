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вчера, 16:05
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В мэрии ждут, когда из МЖК хозяин вывезет сожженный «Фокус»

а с улицы Терешковой владелец уберет разукомплектованный «ВАЗ-2112».

В прошлом году сотрудники департамента развития территории мэрии выявили сто разукомплектованных транспортных средств (РТС) — машин без колес, двигателя, дверей, узлов, препятствующих их перемещению естественным образом. С помощью ГАИ ведомство нашло собственников большей части такого автохлама. Получив предупреждения о принудительной эвакуации, почти все они самостоятельно вывезли свой транспорт. Оставшиеся 15 машин департамент за счет бюджета эвакуировал на свою штрафплощадку. Две из них с возмещением мэрии расходов забрали с площадки владельцы. Оставшиеся 13 «брошенок» мэрия по суду собирается обратить в муниципальную собственность и продать на металлолом. Полученные деньги от таких операций идут в городской бюджет.

Сегодня сотрудники департамента проверили, как отреагировали на их предписания владельцы сгоревшего «Форда-Фокуса» в МЖК, «Киа» без остекления у «Европы» на Катукова и разукомплектованного «ВАЗа-2112» на улице Терешковой.

Выгоревший «Фокус» у торца дома на Стаханова, 18а как стоял, так и стоит. Правда, со стекла пропало наклеенное обращение к владельцу машины об ее эвакуации (аналогичное обращение размещается на сайте департамента). Если его содрал собственник, то у него остается еще две недели на вывоз сожженного автомобиля, иначе машину принудительно эвакуируют.



— От таких «брошенок» жди беды. Сейчас каникулы. Рядом — прекрасные детская и спортивная площадки, где всегда много детей и подростков. В разукомплектованные машины могут залезть несовершеннолетние, что грозит травмами, а могут и дожечь такую машину, — говорит заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина.

А вот «Киа» на парковке у «Европы» уже не оказалось. И это хорошо. Значит, владелец забрал машину самостоятельно.

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Зато на парковке у дома №22 по улице Терешковой муниципалы нашли разукомплектованный «ВАЗ-2112». Он точно никому не нужен: без двигателя, руля и колес, с вырванными передними сидениями… Ему точно одна дорога — на штрафплощадку мэрии, а оттуда — в утиль.

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За шесть месяцев этого года департамент развития территории нашел сам или с помощью горожан 104 разукомплектованные машины. 64 из них убрали из дворов и с улиц владельцы. Мэрия продолжает поиск хозяев оставшихся машин.
благоустройство
разукомплектованные транспортные средства
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Комментарии (7)

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А
вчера, 22:26
Помню будучи 13-15 летними подростками, специально разыскивали брошеные машины. И убедившись в их бесхозности, ставили их на ход и катались на каникулах, пока ДПС не поймает. Родители конечно не знали.
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Липчанин
вчера, 17:16
Утиль сбор взимается исправно. Есть порядок действий, оговореный законадательством. Так что работаете господа, отрабатываете зарплату. В чем проблемы?
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алкаш
вчера, 18:17
это , надо полагать, совсем другое
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Андрей
вчера, 16:33
Такими темпами скоро все "брошенками" станут. У меня осталось литров пятнадцать в баке, что делать плохо себе представляю. Да ещё и глупость эта величайшая чет - нечет. Наоборот власти больший ажиотаж создают.
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барыга
вчера, 16:22
Как запчасти все раскупят, так и уберут
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Эксперт
вчера, 16:18
Разукомлектованная легковушка стоит несколько лет до дворе департамента развития территории - прямо под окнами. Что, не видели?
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Фобос
вчера, 16:15
у дома 20 на Ушинского уже четыре месяца стоят две машины без движения под слоем пыли: Нива и синий китайский джип, который ещё и перекрыл дорогу пешеходам. Вот на них никто не реагирует вообще! Хотя они реально мешают и по ним видно, что это автохлам.
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