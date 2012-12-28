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сегодня, 18:28

К тушению пожара на складе в Ставрополе привлечен вертолет

Глава Ставрополья Иван Ульянченко сообщил, что возгорание склада лакокрасочных материалов произошло в Ставрополе, предположительно, пострадал один человек. Причиной пожара на складе в Ставрополе, предварительно, стала разгерметизация газового баллона. Под данным МЧС, площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на складе в Ставрополе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Ставрополью.

"К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, а также приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система чрезвычайного ведомства", – говорится в сообщении.
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