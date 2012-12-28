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В России
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сегодня, 18:28
К тушению пожара на складе в Ставрополе привлечен вертолет
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на складе в Ставрополе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Ставрополью.
"К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, а также приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система чрезвычайного ведомства", – говорится в сообщении.
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