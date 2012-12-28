В России
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сегодня, 10:56
В РФ выросло число регионов со средней пенсией свыше 30 тысяч рублей
В этот список вошли Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Камчатский край, Чукотка, республики Карелия, Коми, Якутия, а также Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Архангельская области.
Согласно сведениям Социального фонда России, в мае 2024 года подобный уровень выплат фиксировался лишь в пяти субъектах страны: в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке, — передает ТАСС.
Спустя двухлетний период список пополнился еще семью регионами РФ. К числу территорий со средней пенсией выше 30 тысяч рублей присоединились Ямало-Ненецкий автономный округ, республики Карелия, Коми и Якутия, а также Мурманская, Сахалинская и Архангельская области.
При этом по состоянию на май 2026 года общероссийский показатель среднего размера пенсии зафиксирован на отметке 25 399 рублей.
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