В РФ выросло число регионов со средней пенсией свыше 30 тысяч рублей

В этот список вошли Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Камчатский край, Чукотка, республики Карелия, Коми, Якутия, а также Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Архангельская области.