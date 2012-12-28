В Липецкой области сухо и до +27

Дожди утихнут на пару дней.

10 и 11 августа Липецкая область будет находиться в гребне антициклона, осадков не ожидается. 12 августа регион окажется под влиянием обширной североатлантической депрессии и ее атмосферных фронтов, ожидаются дожди, грозы, температура понизится.Среднесуточные температуры составят 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, ночью 2-7 м/сек, днем 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15, днем от +22 до +27.В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.День 10 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 5 градусов тепла.