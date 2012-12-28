В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду

10 августа №РВК-Липецк2 будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Зоологическая, 17, улица Индустриальная, 77 – без холодной воды временно останутся жители районов Сырское и Коровино, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Небесной, Полярной, Калинина (дома №№ 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а), переулка Рядового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.10 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 6 по улице Московской.