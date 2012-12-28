Общество
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52 минуты назад
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
10 августа №РВК-Липецк2 будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Зоологическая, 17, улица Индустриальная, 77 – без холодной воды временно останутся жители районов Сырское и Коровино, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
10 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 6 по улице Московской.
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