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1729
сегодня, 11:29
20

На выручку липчанам пришли ассенизаторы и илосос

В управлении благоустройства также разъяснили жителям нюансы работы дождеприёмников

В районе 11 часов утра управление благоустройства Липецка опубликовало в соцсетях пост о том, что последствия ночного потопа в Липецке устраняют.

«В самых проблемных местах работают ассенизаторы и илосос. На участках, оборудованных ливневой канализацией, трудятся трактора и уборщики территорий. Они прочищают решетки от мусора и упавших ветвей», – утверждают в ведомстве.

Кроме того, чиновники решили провести ликбез для липчан, которые жалуются на неработающую на многих улицах ливнёвую канализацию.

«Дождеприемники рассчитаны на постепенное движение воды. При обильных осадках она может скапливаться, однако после окончания дождя, ситуация стабилизируется в течение нескольких минут», – заверили в управлении.

Теперь всё понятно – в разливах виноват дождь, который выпадал не слишком постепенно, но не совсем ясно, почему во многих местах ситуация так и не стабилизировалась за несколько минут и как возникла ситуация, что последней надеждой липчан стали ассенизаторы.

Фото vk.ru/mbuupravlenie_lipetsk
Потоп
наводнение
последствия дождя
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
дождь
сегодня, 14:21
Я выпадал слишком быстро . приношу свои глубочайшие извинения.
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Позорище !!!
сегодня, 13:51
Теперь для Липецка снег и дождь - стихийное бедствие... При СССР такого не было.
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Ну вот
сегодня, 13:45
Гамновоз теперь в почёте.
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-
сегодня, 13:35
Чем показушно бороться с последствиями, выгоднее не допускать чп.
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65+
сегодня, 13:27
Это результат что ремонт дорог отдают армянам а они закатывают и забивают ливнёвки . Дешевый тендер и большой откат чиновнику вот и результат , дождик виноват .
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Местный
сегодня, 14:57
В Пипецке сейчас именно они практически и занимаются ремонтом дорог повсеместно. Одна фирма монополизировала эту сферу в городе (да и почти в области), а работать как не умела, так и не умеет. Всё её дороги через полгода начинают рассыпаться и разваливаться
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Начальник ЖКХ
сегодня, 13:18
А почему нам не выдают илососы? Мы бы отсосали все подвалы...
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Бон Жови
сегодня, 13:12
Господи, небольшой ночной дождик и такая паника!
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!!!
сегодня, 12:41
"трудятся тракторА" !!! Тракторы!!!
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Р
сегодня, 12:27
Какой позор жд вокзал. Ссср построил. Теперь в здании лужи. Крышу сделать не могут нормально и отвод вод
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мня
сегодня, 13:42
Причем тут РЖД и правительство Липецкой области?
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ой фсё
сегодня, 13:08
улицу Советскую уже лет 20 ежегодно капитально одноразово ремонтируют, не говоря о других объектах - в которые так же ежегодно одноразово вбухиваются лярды. Это всё от любви к городу как сказал народный.
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Ссср
сегодня, 12:45
Я вообще-то союз, а не строитель
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пл.Авиаторов на Гагарина
сегодня, 12:16
Такой!! лужи на остановке в этом районе пожалуй еще не было(( Машины ехали , оставляя номера .
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