Общество
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сегодня, 11:29
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На выручку липчанам пришли ассенизаторы и илосос
В управлении благоустройства также разъяснили жителям нюансы работы дождеприёмников
«В самых проблемных местах работают ассенизаторы и илосос. На участках, оборудованных ливневой канализацией, трудятся трактора и уборщики территорий. Они прочищают решетки от мусора и упавших ветвей», – утверждают в ведомстве.
Кроме того, чиновники решили провести ликбез для липчан, которые жалуются на неработающую на многих улицах ливнёвую канализацию.
«Дождеприемники рассчитаны на постепенное движение воды. При обильных осадках она может скапливаться, однако после окончания дождя, ситуация стабилизируется в течение нескольких минут», – заверили в управлении.
Теперь всё понятно – в разливах виноват дождь, который выпадал не слишком постепенно, но не совсем ясно, почему во многих местах ситуация так и не стабилизировалась за несколько минут и как возникла ситуация, что последней надеждой липчан стали ассенизаторы.
Фото vk.ru/mbuupravlenie_lipetsk
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