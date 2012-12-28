Общество
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сегодня, 10:31
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Дорогой сахарный песок — без одной копейки 80 рублей!
Итоги недели: цены.
Дорогая корзина также сбавила в цене — на 22 рубля 23 копейки.
Начнём с приятного. В одном из магазинов нас порадовали цены на кур. Килограмм можно купить всего за 190 рублей. Но, судя по тому, что в других магазинах снижения цен мы не увидели, можно предположить: это рекламная акция. Тем более что за такую цену можно купить не больше пяти килограммов. Если требуется ещё, придётся заплатить за килограмм 239 рублей 90 копеек.
Соль, которая ещё недавно стоила дешевле 10 рублей, теперь продаётся в диапазоне от 13 до 17 рублей за килограмм.
Сезон солений в этом году (если овощи не свои, а покупные) выйдет в копеечку! Местные огурцы на Центральном рынке, как правило, предлагают по 130 рублей за килограмм, если некондиция — то по 100.
— Я их рано утром кверху задом собирал! Что же задаром вам отдавать! — возмущается продавец в ответ на попытку покупательницы поторговаться.
Если в прошлом году местные помидоры можно было купить по 100–150 рублей, то сейчас по 200–250: неурожай. Большая удача — найти продавца, который спешит на автобус и предлагает овощи со скидкой.
Цены на сахар в некоторых магазинах вот-вот перешагнут отметку в 80 рублей за килограмм. Причём это не дорогое предложение, а самое ходовое. Самый дорогой сахар мы увидели по 134 рубля 99 копеек за килограмм.
Цены на сахар уже опережают инфляцию. Экономисты объясняют подорожание сезонностью сырьевой базы, ростом курса рубля и дороговизной удобрений.
На Центральном рынке, кстати, много ягод ремонтантных сортов.
Самая дешёвая из них — усманская клубника, всего по 250 рублей за килограмм. Если кто-то не успел, ещё есть возможность приготовить варенье.
Снова подросли в цене бананы, которые уже давно вышли из категории популярных доступных фруктов. В одном из магазинов их продают по 174 рубля 99 копеек.
— Я бананы уже давно не покупаю. Раньше брала, пюре любила делать, а теперь на яблоки перешла, — рассказала подруге покупательница у фруктовых рядов.
Мы обратили внимание, что в этом году дыни «Колхозница» и «Торпеда» стоят одинаково. Раньше «Торпеда» была дороже.
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