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3595
сегодня, 11:05
30

Вода на улицах, дорогах и в жилых домах

Ночной ливень вновь превратил Липецк в «Венецию».

Ничто на земле не проходит бесследно, а особенно дождь в «Жемчужине Черноземья».

В редакцию GOROD48 наперебой присылают фото и видео разливов луж из разных концов города. Иногда лужицы достигают размеров прудов и небольших озёр, а горожане утопают в них по колено. Улица Гагарина (на фото вверху) – одна из центральных в городе, но передвигаться по ней утром лучше всего на лодке, в идеале – под песню Юрия Лозы про маленький плот.

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С берега открывается чудесный вид на наш зелёный город

На потопы жалуются и жители улицы Космонавтов, одной из самых протяжённых в городе.

А «вечным робинзонам» с улицы Калинина сегодня досталось даже больше обычного. Даже средний дождик здесь приводит к потопам, что уже говорить о ливне. В наводнении утопают улицы, дороги дома.

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Улица Калинина, наши дни

Жителям улицы отсидеться бы в выходной дома, подождать пока проблема сама высохнет, но нет. Затопленными оказались и жилые помещения на первых этажах. «Венеция с доставкой на дом», воды в комнатах по колено.

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Если научиться плавать, то жить можно

О проблемах улицы Калинина мы писали неоднократно. Ливнёвая канализация существует в проектах, но по факту на этой улице отсутствует, как класс.

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В МБУ «Управление благоустройства» сообщили, что в самых проблемных местах города работают ассенизаторские машины и илосос, а решётки ливневой канализации расчищают техника и дворники.

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Потоп
дождь
ливневая канализация
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Комментарии (30)

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Как гость
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Сначала новые
скорее
сегодня, 15:00
не в Венецию, а в помойку
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65+
сегодня, 13:48
Сейчас смотрел передачу про благоустройство, медицину и комфортную жизнь в Москве . Это не Россия это другая планета . Нищая убогая Россия это Липецк .
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Ветеран
сегодня, 14:16
Там такие же больницы с клопами и тараканами, недавно пришлось столкнуться.
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не-а чё
сегодня, 13:44
Знаю в Липецке институт с двумя дверями. В одну деньги заносят, в другую за дипломом приходят. Ну это для второго высшего...
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Антон
сегодня, 13:42
Интересно губернатор читает новости от горожан на городском сайте.
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Пусть
сегодня, 13:41
Новый мэр проверит количество ливневок в городе и рассчитает как они работают,чтобы не писали отписки,что прошел ливень.
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смиритесь
сегодня, 13:03
люди с купленными дипломами давно на рабочих местах, (все мы знаем эти учебные заведения, особенно у кого 2-е высшее) уже скоро выйдут на работу люди с дистанционным обучением...
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Sергий
сегодня, 13:30
Поколение ЕГЭ. Толи еще будет
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тема для размышления
сегодня, 12:58
Когда в Липецке был Глава города Коробейников А С- работала и ливневая канализация ( через каждые 25 метров , на всех дорогах, построенных при социализме, были отверстия с решетками, куда стекала вода), потом пришел работник профкома и началась времена временщиков .....Последствия до сих пор видит каждый липчанин.
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да ладно
сегодня, 13:06
ливнёвки закатали подумаешь, вы посмотрите какие мусорные урны ставят - напёрстки натуральные, пару фантиков бросишь и к обеду уже куча мусора вокруг мусорки. Лишь немногие догадываются ставить урны по объему нефтяных бочек, ляпчане любят засирать всё вокруг.
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Лунтик
сегодня, 12:52
А в коттеджах у НИХ сухо...
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Sергий
сегодня, 13:31
Не завидуй, это нехорошо.
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Диванный эксперт
сегодня, 12:44
Необходимо провести триатлон, тогда всé сразу стабилизируется
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ооо дааа
сегодня, 12:53
да пребудет с нами великий стабилизец
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вспоминайте
сегодня, 12:36
при ком и как закатывались ливнёвки в одноразовый асфальтик и активно менялись бордюры (чтобы воде не было куда ходить) забыли уже? и как потом обещали все ливнёвки откопать обратно....позорище - летний дождик капнул весь пгт Пипецк в лужу превратился
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