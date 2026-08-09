Общество
3595
сегодня, 11:05
30
Вода на улицах, дорогах и в жилых домах
Ночной ливень вновь превратил Липецк в «Венецию».
В редакцию GOROD48 наперебой присылают фото и видео разливов луж из разных концов города. Иногда лужицы достигают размеров прудов и небольших озёр, а горожане утопают в них по колено. Улица Гагарина (на фото вверху) – одна из центральных в городе, но передвигаться по ней утром лучше всего на лодке, в идеале – под песню Юрия Лозы про маленький плот.
С берега открывается чудесный вид на наш зелёный город
На потопы жалуются и жители улицы Космонавтов, одной из самых протяжённых в городе.
А «вечным робинзонам» с улицы Калинина сегодня досталось даже больше обычного. Даже средний дождик здесь приводит к потопам, что уже говорить о ливне. В наводнении утопают улицы, дороги дома.
Улица Калинина, наши дни
Жителям улицы отсидеться бы в выходной дома, подождать пока проблема сама высохнет, но нет. Затопленными оказались и жилые помещения на первых этажах. «Венеция с доставкой на дом», воды в комнатах по колено.
Если научиться плавать, то жить можно
О проблемах улицы Калинина мы писали неоднократно. Ливнёвая канализация существует в проектах, но по факту на этой улице отсутствует, как класс.
В МБУ «Управление благоустройства» сообщили, что в самых проблемных местах города работают ассенизаторские машины и илосос, а решётки ливневой канализации расчищают техника и дворники.
2
1
17
1
12
Комментарии (30)