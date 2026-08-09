Вода на улицах, дорогах и в жилых домах

Ночной ливень вновь превратил Липецк в «Венецию».

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В редакцию GOROD48 наперебой присылают фото и видео разливов луж из разных концов города. Иногда лужицы достигают размеров прудов и небольших озёр, а горожане утопают в них по колено. Улица Гагарина (на фото вверху) – одна из центральных в городе, но передвигаться по ней утром лучше всего на лодке, в идеале – под песню Юрия Лозы про маленький плот.









С берега открывается чудесный вид на наш зелёный город

А «вечным робинзонам» с улицы Калинина сегодня досталось даже больше обычного. Даже средний дождик здесь приводит к потопам, что уже говорить о ливне. В наводнении утопают улицы, дороги дома.













Улица Калинина, наши дни

Жителям улицы отсидеться бы в выходной дома, подождать пока проблема сама высохнет, но нет. Затопленными оказались и жилые помещения на первых этажах. «Венеция с доставкой на дом», воды в комнатах по колено.









Если научиться плавать, то жить можно

О проблемах улицы Калинина мы писали неоднократно . Ливнёвая канализация существует в проектах, но по факту на этой улице отсутствует, как класс.









В МБУ «Управление благоустройства» сообщили, что в самых проблемных местах города работают ассенизаторские машины и илосос, а решётки ливневой канализации расчищают техника и дворники.



В МБУ «Управление благоустройства» сообщили, что в самых проблемных местах города работают ассенизаторские машины и илосос, а решётки ливневой канализации расчищают техника и дворники.

Ничто на земле не проходит бесследно, а особенно дождь в «Жемчужине Черноземья».На потопы жалуются и жители улицы Космонавтов, одной из самых протяжённых в городе.