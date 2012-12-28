Ещё одно последствие ненастья – ветер повалил дерево на улице Циолковского

Теперь и машины и переходы двигаются вместе по тротуару.

Во время ночной непогоды в Липецке ветер свалил одно из деревьев на улице Циолковского.Нельзя сказать, что ночью в городе бушевал ураган: скорость ветра достигала не более 12 метров в секунду, но и деревья у нас не крепкие.Упавший ствол перегородил дорогу, которую автомобилисты привыкли использовать в качестве дублёра. Неожиданно возникшее препятствие автолюбители преодолевают через бордюр и тротуар. Местные жители жалуются, что с утра там возникают аварийные ситуации: машины лезут напролом, заставляя пешеходов выпрыгивать буквально из-под колёс, мамочек с колясками нырять в кусты и т.д. Пока информации о пострадавших не поступало.