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20 минут назад

Труп пропавшей без вести женщины нашли в болоте

Всю неделю даму искали родственники, полиция, спасатели и добровольцы.

Сотрудники аварийно-спасательного отрада ОКУ «Управление ГПСС» Липецкой области подняли из болота на окраине в селе Гудово Добровского муниципального округа труп женщины 1955 г.р.

Как выяснилось, речь идёт о местной жительнице Нине Иноземцевой (Поповой). В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 подтвердили, что пенсионерка считаталась пропавшей без вести с 3 августа.

Родственники бабули забили тревогу и обратились не только в правоохранительные органы, но и к специалистам по поиску людей. По данным отряда «ЛизаАлерт», в поисках приняли участие 26 добровольцев.

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Обстоятельства гибели 71-летней дамы и причины, заставившие её отправиться в небезопасные места, пока выясняют.

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Фото вверху - ГПСС по Липецкой области, остальные - vk.ru/liza_alert_lipetsk
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