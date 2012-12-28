Происшествия
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20 минут назад
Труп пропавшей без вести женщины нашли в болоте
Всю неделю даму искали родственники, полиция, спасатели и добровольцы.
Как выяснилось, речь идёт о местной жительнице Нине Иноземцевой (Поповой). В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 подтвердили, что пенсионерка считаталась пропавшей без вести с 3 августа.
Родственники бабули забили тревогу и обратились не только в правоохранительные органы, но и к специалистам по поиску людей. По данным отряда «ЛизаАлерт», в поисках приняли участие 26 добровольцев.
Обстоятельства гибели 71-летней дамы и причины, заставившие её отправиться в небезопасные места, пока выясняют.
Фото вверху - ГПСС по Липецкой области, остальные - vk.ru/liza_alert_lipetsk
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