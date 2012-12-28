В поселке Силикатном и центральной части Липецка внепланово отключили холодную воду

Без холодной воды временно остались жители восьми улиц.

Сегодня, 9 августа «РВК-Липецк» внепланово отключил холодную воду для проведения аварийных ремонтных работ на сетях в центральной части Липецка и по заявке управляющей компании для проведения ремонтных работ на внутренних сетях в районе Силикатного. Работы проводятся по адресам: проспект Победы, 25, улица Архангельская, 12, сообщили в компании.Подачу холодной воды ограничили в домах №№ 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина, №№ 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63 по улице Неделина, №№ 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 ст.1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 18, 19, 19а, 20, 21 по улице Силикатной, № 8 по улице Усманской, в частном секторе улиц Усманской, Гидромеханизации, Силикатной.Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.