Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жесткая авария под Липецком: два человека погибли, трое пострадали
Происшествия
Вода на улицах, дорогах и в жилых домах
Общество
Труп пропавшей без вести женщины нашли в болоте
Происшествия
Из-за воздушной тревоги в Липецке отменён ночной велозаезд
Общество
Ночью над областью перехвачены БПЛА
Происшествия
Тело мужчины достали из пруда в Тербунском округе
Происшествия
Буратино, 2.0 – курьер мошенников ночью закопал деньги в чистом поле
Общество
На выручку липчанам пришли ассенизаторы и илосос
Общество
В Липецкой области до +28
Погода в Липецке
Воздушная тревога объявлена в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Вода на улицах, дорогах и в жилых домах
Общество
На выручку липчанам пришли ассенизаторы и илосос
Общество
Буратино, 2.0 – курьер мошенников ночью закопал деньги в чистом поле
Общество
Труп пропавшей без вести женщины нашли в болоте
Происшествия
В поселке Силикатном и центральной части Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
Ещё одно последствие ненастья – ветер повалил дерево на улице Циолковского
Общество
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Красный уровень отменён
Общество
Утро началось не с кофе - в Липецке воют сирены
Происшествия
Ночью над областью перехвачены БПЛА
Происшествия
Читать все
Общество
286
сегодня, 15:01
2

В поселке Силикатном и центральной части Липецка внепланово отключили холодную воду

Без холодной воды временно остались жители восьми улиц.

Сегодня, 9 августа «РВК-Липецк» внепланово отключил холодную воду для проведения аварийных ремонтных работ на сетях в центральной части Липецка и по заявке управляющей компании для проведения ремонтных работ на внутренних сетях в районе Силикатного. Работы проводятся по адресам: проспект Победы, 25, улица Архангельская, 12, сообщили в компании.

Подачу холодной воды ограничили в домах №№ 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина, №№ 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63 по улице Неделина, №№ 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 ст.1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 18, 19, 19а, 20, 21 по улице Силикатной, № 8 по улице Усманской, в частном секторе улиц Усманской, Гидромеханизации, Силикатной.

Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Внеплановое отключение
0
0
0
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Васёк
58 минут назад
Во время экономического рывка произошёл внеплановый порыв сгнивших труб, положенных ещё коммунистами, во время застоя.
Ответить
100%
6 минут назад
А что им за наши деньги не рваться? Еще и за повышенную мутность воды заплатим - всем известно, что за 15 минут оеа не сольётся. Сколько квартир её лить-то будут?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить