Буратино, 2.0 – курьер мошенников ночью закопал деньги в чистом поле

Липецкие полицейские задержали помощников разводил – им 27 и 17 лет.

Сотрудники липецкого областного уголовного розыска совместно с коллегами из Ельца и Измалково вычислили и задержали предполагаемых курьеров, работавших на мошенников, которые обманывали жителей Липецкой области.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 27-летнего мужчину разыскали в Екатеринберге. По версии следователей, именно он забирал денежные средства у 77-летней жительницы Ельца и ей ровесницы из Измалково. Накануне визита гостя с Урала старушек предварительно обрадовали по телефону разводилы и заставили передать курьеру соответственно 385 и 400 тысяч рублей. Средства от измалковской пенсионерки уралец до задержания ещё не успел перевести своим кураторам, они изъяты полицией и будут возвращены владелице в полном объёме.А 17-летний житель Краснодара забрал у 73-летней ельчанки более 2 миллионов рублей. Деньги курьер… закопал на территории Воронежской области, как ему и велели «работодатели»: пакет с деньгами затем бесследно исчез.Обоих фигурантов заключили под стражу. По ч. 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» им грозит до 6 лет лишения свободы.В обоих случаях участники мошеннической схемы нашли предложение о заработке в Интернете и откликнулись на него, не смутившись мутной схемой наживы.