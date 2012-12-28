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сегодня, 08:42
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Буратино, 2.0 – курьер мошенников ночью закопал деньги в чистом поле

Липецкие полицейские задержали помощников разводил – им 27 и 17 лет.

Сотрудники липецкого областного уголовного розыска совместно с коллегами из Ельца и Измалково вычислили и задержали предполагаемых курьеров, работавших на мошенников, которые обманывали жителей Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 27-летнего мужчину разыскали в Екатеринберге. По версии следователей, именно он забирал денежные средства у 77-летней жительницы Ельца и ей ровесницы из Измалково. Накануне визита гостя с Урала старушек предварительно обрадовали по телефону разводилы и заставили передать курьеру соответственно 385 и 400 тысяч рублей. Средства от измалковской пенсионерки уралец до задержания ещё не успел перевести своим кураторам, они изъяты полицией и будут возвращены владелице в полном объёме.

А 17-летний житель Краснодара забрал у 73-летней ельчанки более 2 миллионов рублей. Деньги курьер… закопал на территории Воронежской области, как ему и велели «работодатели»: пакет с деньгами затем бесследно исчез.

Обоих фигурантов заключили под стражу. По ч. 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» им грозит до 6 лет лишения свободы.

В обоих случаях участники мошеннической схемы нашли предложение о заработке в Интернете и откликнулись на него, не смутившись мутной схемой наживы.
Мошенничество
УМВД
курьер
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ха
59 минут назад
Наверно легко так деньги достаются, что такие суммы отдают под разными предлогами...
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Не,ну а шо
сегодня, 09:18
Забега нету вот мошенники и скучают.С днём Строителя липовчане!
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Александр Н.
сегодня, 09:18
Ума и совести нет, теперь посидят годков шесть, достаточно времени на обдумывание.
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