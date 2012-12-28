Утро началось не с кофе - в Липецке воют сирены

Красный уровень угрозы объявлен на всей территории области.

Ещё не все липчане успели проснуться в выходной день, как их воскресный сон нарушил вой сирен.Как сообщили оперативные служба, наивысший красный уровень воздушной угрозы объявлен на всей территории Липецкой области.Напомним, что за минувшую ночь в регионе дважды объявляли о красном уровне, в небе над Липецкой областью сбивали беспилотники. После отбоя тревоги около 5 утра липчане жили в относительном спокойствии менее 6-ти часов.