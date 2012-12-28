Происшествия
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сегодня, 10:52
Утро началось не с кофе - в Липецке воют сирены
Красный уровень угрозы объявлен на всей территории области.
Как сообщили оперативные служба, наивысший красный уровень воздушной угрозы объявлен на всей территории Липецкой области.
Напомним, что за минувшую ночь в регионе дважды объявляли о красном уровне, в небе над Липецкой областью сбивали беспилотники. После отбоя тревоги около 5 утра липчане жили в относительном спокойствии менее 6-ти часов.
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