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сегодня, 15:56

Новые правила въезда во Вьетнам начнут действовать с 22 июня

С 22 июня 2026 года во Вьетнаме вступают в силу новые правила въезда. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), заполнение электронной карты прибытия теперь станет строго обязательным во всех международных аэропортах страны, включая популярный у россиян Нячанг.

С 22 июня иностранные граждане, прибывающие во Вьетнам через международные аэропорты, должны будут в обязательном порядке заранее заполнять электронную карту прибытия, — рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, прилетающих через все международные аэропорты страны, включая Нячанг», — говорится в сообщении.

Для въезда путешественникам необходимо не ранее чем за 72 часа до прибытия заполнить специальную анкету на портале миграционной службы Вьетнама и получить QR-код, который потребуется предъявить при прохождении паспортного контроля.

Анкета доступна в том числе на русском языке. В ней необходимо указать паспортные данные, сведения о визе, а также информацию о сроках и месте пребывания в стране, — пишут «Известия».
Вьетнам
туризм
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