Новые правила въезда во Вьетнам начнут действовать с 22 июня

С 22 июня 2026 года во Вьетнаме вступают в силу новые правила въезда. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), заполнение электронной карты прибытия теперь станет строго обязательным во всех международных аэропортах страны, включая популярный у россиян Нячанг.