«Я достал самодельный пистолет и выстрелил ему в затылок»: Алексея Крапивина убил друг его сына
Липецкая вечЁрка: триллер в лесу, повышение цен на проезд, и как пройдет ЕГЭ при объявлении воздушной тревоги
Сегодня в Липецке: где заработать от 100 тысяч рублей, кого склоняют к интимной близости на работе
«Я достал самодельный пистолет и выстрелил ему в затылок»: Алексея Крапивина убил друг его сына
В России
68
45 минут назад
В России появился отечественный препарат от ожирения
Производственные мощности компании позволяют обеспечивать выпуск до 3 млн упаковок препарата в год.
«Лекарство нового поколения с действующим веществом тирзепатид (ТН «Тирзеро слим»), выпускаемое «ПСК Фарма», уже доступно для нуждающимся в нем пациентам на аптечных онлайн-ресурсах, а в ближайшее время появится в аптечных сетях в регионах страны», — говорится в сообщении.
Препарат выпускается в шести дозировках и предназначен для применения у взрослых старше 18 лет для подкожного введения один раз в неделю. Производственные мощности компании позволяют обеспечивать выпуск до 3 млн упаковок препарата в год, — сообщила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.
Фармацевтическая субстанция тирзепатида производится китайской компанией Hubei GXBioso Pharmaceutical Co., Ltd, имеющей сертификат соответствия требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза и заключение о соответствии требованиям GMP.
В Минпромторге России сообщили, что в государственном реестре лекарственных средств уже значатся 4 препарата с наименованием тирзепатид в форме раствора для подкожного введения. Один из производителей располагает полным циклом производства на территории РФ, включая выпуск субстанции, тогда как у трех других производство организовано со стадии готовой лекарственной формы. По оценке ведомства, объем выпуска препаратов с этим компонентом российскими компаниями полностью закрывает потребности системы здравоохранения.
0
0
0
0
0
Комментарии