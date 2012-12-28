В России появился отечественный препарат от ожирения

Производственные мощности компании позволяют обеспечивать выпуск до 3 млн упаковок препарата в год.

В России введен в оборот новый отечественный препарат на основе тирзепатида для терапии сахарного диабета второго типа и ожирения, — рассказали ТАСС в биофармацевтической компании «ПСК Фарма», которая является производителем препарата.

«Лекарство нового поколения с действующим веществом тирзепатид (ТН «Тирзеро слим»), выпускаемое «ПСК Фарма», уже доступно для нуждающимся в нем пациентам на аптечных онлайн-ресурсах, а в ближайшее время появится в аптечных сетях в регионах страны», — говорится в сообщении.

Препарат выпускается в шести дозировках и предназначен для применения у взрослых старше 18 лет для подкожного введения один раз в неделю. Производственные мощности компании позволяют обеспечивать выпуск до 3 млн упаковок препарата в год, — сообщила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Фармацевтическая субстанция тирзепатида производится китайской компанией Hubei GXBioso Pharmaceutical Co., Ltd, имеющей сертификат соответствия требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза и заключение о соответствии требованиям GMP.

В Минпромторге России сообщили, что в государственном реестре лекарственных средств уже значатся 4 препарата с наименованием тирзепатид в форме раствора для подкожного введения. Один из производителей располагает полным циклом производства на территории РФ, включая выпуск субстанции, тогда как у трех других производство организовано со стадии готовой лекарственной формы. По оценке ведомства, объем выпуска препаратов с этим компонентом российскими компаниями полностью закрывает потребности системы здравоохранения.
