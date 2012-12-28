НЛМК Live
18
14 минут назад

Проект НЛМК «Корпорация дети» открывает летние смены для школьников

Новолипецкий металлургический комбинат приглашает школьников в летние смены профориентационного проекта «Корпорация дети». Каждая смена будет длиться неделю, а ее участниками смогут стать подростки в возрасте 13-16 лет. 

В летней «Корпорации дети» школьников познакомят с комбинатом, расскажут о востребованных профессиях и возможностях, которые НЛМК предоставляет для молодежи. В программе – игры, квизы, научное шоу и мастер-классы. В финале проекта каждый участник пройдет тестирование от лучших профориентологов страны, которое поможет определиться с будущей профессией. 

Летний проект «Корпорации дети» стартует 15 июня и продлится до конца лета. Каждая новая смена начинается по понедельникам. Профориентационные занятия будут проходить в Центре карьеры НЛМК в будние дни с 11.00 до 13.00. Участие в проекте бесплатное. Подать заявку можно по ссылке или по телефону: +7 (4742) 447-447.
каникулы
образование

