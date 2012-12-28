В РФ могут поднять пошлину за гражданство до 50 тысяч рублей
Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении госпошлин. В частности, кабмин предлагает поднять до 50 тысяч рублей плату за приём в гражданство и за выход из него.
Согласно тексту законопроекта о поправках в Налоговый кодекс, стоимость приема в гражданство РФ и выхода из него предлагается увеличить до 50 тысяч рублей. Также вырастут пошлины за выдачу вида на жительство — до 30 тысяч рублей, а за его замену — до 6 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание (РВП) подорожает с 1,6 тысячи до 15 тысяч рублей, — пишут «Известия».
«В ходе предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере миграции органы внутренних дел несут значительные финансовые затраты. В этой связи законопроектом предлагается в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, а также обеспечивающих их пребывание в Российской Федерации лиц, увеличить государственные пошлины за получение разрешительных документов в сфере миграции, установить требование об уплате государственной пошлины за каждое лицо, указанное в заявлении о приеме в гражданство Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к закону.
Правительство также намерено ввести новые платежи: за дубликат разрешения на временное проживание при утрате, порче или хищении документа, удостоверяющего личность, — 5 тысяч рублей. Аналогичная сумма установлена за дубликат разрешения на временное проживание в целях получения образования.
При этом законопроект освобождает от уплаты госпошлины граждан Украины при получении разрешения на временное проживание и вида на жительство. Льгота также распространяется на иностранцев, заключивших в период спецоперации (СВО) контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ или воинских формированиях сроком на один год, а также на членов их семей, в том числе в случае гибели военнослужащего.
Кроме того, от уплаты госпошлины предлагается освободить иностранцев, которые раньше были гражданами СССР, а также участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников и членов их семей, переезжающих на постоянное место жительства в Россию.
По ожиданиям правительства, дополнительные доходы федерального бюджета от нововведений могут составить около 7,9 млрд рублей во II полугодии 2026 года и 15,8 млрд рублей ежегодно с 2027 года. В случае принятия изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года.
