В России
82
46 минут назад

Восемь поездов задерживаются из-за ограничений на Крымском мосту

Восемь поездов дальнего следования «Таврия» задерживаются в пути из-за введения ограничений на движение по Крымскому мосту.

В Краснодарском крае с 03:05 в пути следования задерживаются восемь пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно. Задержка вызвана приостановкой движения по Крымскому мосту, — сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Отставание от графика составляет от 30 минут до 5 часов.

Как уточняет железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», все задерживающиеся поезда следуют в или из Крыма. Поезд из Симферополя в Москву отстает от расписания на 30 минут, составы из Санкт-Петербурга в Евпаторию и из российской столицы в Симферополь опаздывают на 2,5 часа. На 3,5 часа задерживаются поезда из Евпатории в Москву и из Севастополя в российскую столицу, на четыре часа — поезд из Москвы в Севастополь. Сильнее остальных опаздывают составы из Минеральных Вод в Симферополь и из Москвы в Евпаторию — задержка составляет 4,5 часа.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — подчеркивается в публикации.

«Пассажиры поездов, задерживающихся на время более 4 часов, будут обеспечены бутилированной водой и питанием», — сообщает пресс-служба.

30 апреля Крымский мост временно закрыли для движения транспорта. Информация о введении ограничений появилась в 3:11 мск, причины не уточнялись. Людей, находящихся в зоне досмотра и на самом мосту, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — пишет «Газета.Ru».
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
