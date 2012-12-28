Липецкая вечЁрка: график отключения горячей воды, первая отремонтированная дорога, и светофор раздробил пешеходу кости
Трое приятелей похитили случайного прохожего, угрожали отрезать палец и украли более 200 000 рублей
Житель области подозревается в финансировании признанной нежелательной в РФ иностранной организации
В России
82
46 минут назад
Восемь поездов задерживаются из-за ограничений на Крымском мосту
Восемь поездов дальнего следования «Таврия» задерживаются в пути из-за введения ограничений на движение по Крымскому мосту.
Отставание от графика составляет от 30 минут до 5 часов.
Как уточняет железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», все задерживающиеся поезда следуют в или из Крыма. Поезд из Симферополя в Москву отстает от расписания на 30 минут, составы из Санкт-Петербурга в Евпаторию и из российской столицы в Симферополь опаздывают на 2,5 часа. На 3,5 часа задерживаются поезда из Евпатории в Москву и из Севастополя в российскую столицу, на четыре часа — поезд из Москвы в Севастополь. Сильнее остальных опаздывают составы из Минеральных Вод в Симферополь и из Москвы в Евпаторию — задержка составляет 4,5 часа.
«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — подчеркивается в публикации.
«Пассажиры поездов, задерживающихся на время более 4 часов, будут обеспечены бутилированной водой и питанием», — сообщает пресс-служба.
30 апреля Крымский мост временно закрыли для движения транспорта. Информация о введении ограничений появилась в 3:11 мск, причины не уточнялись. Людей, находящихся в зоне досмотра и на самом мосту, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — пишет «Газета.Ru».
0
0
0
1
0
Комментарии