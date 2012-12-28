В России
4
23 минуты назад

В Минцифры рассматривают доплату за международный мобильный трафик сверх лимита

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ активно разрабатывает механизм дополнительной оплаты за международный интернет-трафик в мобильных сетях.

Минцифры России прорабатывает механизм дополнительной тарификации международного трафика мобильных абонентов, рассматривая его как меру противодействия VPN-сервисам. Расценки и лимиты пока не раскрываются. В Госдуме уже назвали «перебором» и «издевательством» реализацию такого механизма. Тем временем в СПЧ считают, что пользователи приложений VPN ищут не другую точку зрения, а «что враг говорит», — пишет «Газета.Ru».

Минцифры России занимается проработкой механизма дополнительной тарификации международного трафика пользователей услугами мобильной связи.

Фактически это может означать отдельную оплату за использование VPN-сервисов, через которые проходит весь зарубежный трафик. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что совместно с другими госструктурами продолжают принимать меры против VPN-сервисов, которые не выполняют требования российского законодательства.

Ведомство вместе с «уполномоченными государственными органами» принимает меры, «направленные на противодействие использованию VPN-сервисов, не исполняющих требования законодательства», — говорится в ответе министерства на обращение Ассоциации компаний связи.

Пока подробности возможного механизма оплаты не раскрываются. По информации канала SHOT, речь идет только о мобильном интернете. При этом неизвестно, когда именно такие меры могут быть введены.
