В России
4
23 минуты назад
В Минцифры рассматривают доплату за международный мобильный трафик сверх лимита
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ активно разрабатывает механизм дополнительной оплаты за международный интернет-трафик в мобильных сетях.
Фактически это может означать отдельную оплату за использование VPN-сервисов, через которые проходит весь зарубежный трафик. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что совместно с другими госструктурами продолжают принимать меры против VPN-сервисов, которые не выполняют требования российского законодательства.
Ведомство вместе с «уполномоченными государственными органами» принимает меры, «направленные на противодействие использованию VPN-сервисов, не исполняющих требования законодательства», — говорится в ответе министерства на обращение Ассоциации компаний связи.
Пока подробности возможного механизма оплаты не раскрываются. По информации канала SHOT, речь идет только о мобильном интернете. При этом неизвестно, когда именно такие меры могут быть введены.
0
0
0
0
0
Комментарии