В ФНС заявили об автоматических налоговых вычетах на 200 млрд рублей в 2026 году
Федеральная налоговая служба с начала 2026 года предоставила россиянам налоговые вычеты на сумму более 200 млрд рублей в автоматизированном режиме.
«Мы реализовали модель, по которой [предоставляем] вычеты на лечение, обучение, спорт. Мы за счет взаимодействия с этой сферой услуг получаем от них данные, автоматически заполняем и предоставляем нашим гражданам. Если взять, например, 2026 год, то таким автоматизированным образом мы уже предоставили вычетов на сумму больше 200 млрд рублей», — сказал Егоров.
Кроме того, глава ведомства сообщил, что по итогам первого этапа налоговой амнистии под обеление попало более 10 тысяч групп налогоплательщиков, — передает ТАСС.
«Это примерно 25,4 тысяч организаций, которые откорректировали свою деятельность, перешли на общую систему налогообложения или объединили бизнес в одно юрлицо и для нас они стали абсолютно прозрачными. Сумма под амнистию, которая попала у таких налогоплательщиков, составляет 22,1 млрд рублей», — отметил Егоров.
Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база при соблюдении определенных условий. Также это возможность частично вернуть налог на доходы, уплаченный ранее.
Налоговый вычет можно получить за покупку недвижимости, оплату лечения или обучения ребенка, а также за оформление ипотечного кредита.
