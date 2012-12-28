Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
51
38 минут назад

В ФНС заявили об автоматических налоговых вычетах на 200 млрд рублей в 2026 году

Федеральная налоговая служба с начала 2026 года предоставила россиянам налоговые вычеты на сумму более 200 млрд рублей в автоматизированном режиме.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России с начала 2026 года предоставила налоговые вычеты на сумму более 200 млрд рублей в автоматизированном режиме, — заявил глава ведомства Даниил Егоров на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Мы реализовали модель, по которой [предоставляем] вычеты на лечение, обучение, спорт. Мы за счет взаимодействия с этой сферой услуг получаем от них данные, автоматически заполняем и предоставляем нашим гражданам. Если взять, например, 2026 год, то таким автоматизированным образом мы уже предоставили вычетов на сумму больше 200 млрд рублей», — сказал Егоров.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что по итогам первого этапа налоговой амнистии под обеление попало более 10 тысяч групп налогоплательщиков, — передает ТАСС.

«Это примерно 25,4 тысяч организаций, которые откорректировали свою деятельность, перешли на общую систему налогообложения или объединили бизнес в одно юрлицо и для нас они стали абсолютно прозрачными. Сумма под амнистию, которая попала у таких налогоплательщиков, составляет 22,1 млрд рублей», — отметил Егоров.

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база при соблюдении определенных условий. Также это возможность частично вернуть налог на доходы, уплаченный ранее.

Налоговый вычет можно получить за покупку недвижимости, оплату лечения или обучения ребенка, а также за оформление ипотечного кредита.
налоговые вычеты
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить