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43 минуты назад

Свалка строительных отходов в Ленино обошлась администрации Липецкого округа в 223 860 рублей

Во столько оценили причинённый почвам вред.

Арбитражный суд взыскал с администрации Липецкого округа 223 860 рублей за вред, причиненный почвам стихийной свалкой в селе Ленино.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, свалку представители межрегионального управления Росприроднадзора нашли еще ещё в мае 2023 года: на площади в 280 квадратных метров была насыпаны строительные отходы (в том числе были бой кирпича, древесина, металл, полимерные материалы, резина). Такие отходы относятся к V классу опасности.

Росприроднадзор сначала направил в администрацию округа претензию с предложением добровольно возместить причиненный почвам вред, а потом и обратился в суд. Администрация округа настаивала, что она тут ни при чём: отходы сбрасывал с соседнего земельного участка гражданин, умерший ещё в 2021 году. Администрация также ликвидировала свалку, но не провела рекультивацию почвы.

В результате суд пришёл к выводу: вред почвам возник в результате бездействия администрации округа и взыскал с нее почти 224 тысячи рублей.
экология
природа
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