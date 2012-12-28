Свалка строительных отходов в Ленино обошлась администрации Липецкого округа в 223 860 рублей

Во столько оценили причинённый почвам вред.

Арбитражный суд взыскал с администрации Липецкого округа 223 860 рублей за вред, причиненный почвам стихийной свалкой в селе Ленино.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, свалку представители межрегионального управления Росприроднадзора нашли еще ещё в мае 2023 года: на площади в 280 квадратных метров была насыпаны строительные отходы (в том числе были бой кирпича, древесина, металл, полимерные материалы, резина). Такие отходы относятся к V классу опасности.Росприроднадзор сначала направил в администрацию округа претензию с предложением добровольно возместить причиненный почвам вред, а потом и обратился в суд. Администрация округа настаивала, что она тут ни при чём: отходы сбрасывал с соседнего земельного участка гражданин, умерший ещё в 2021 году. Администрация также ликвидировала свалку, но не провела рекультивацию почвы.В результате суд пришёл к выводу: вред почвам возник в результате бездействия администрации округа и взыскал с нее почти 224 тысячи рублей.