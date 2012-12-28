«Мы продвигаемся вверх по турнирной таблице»: Игорь Артамонов рассказал о непростых для области 12 месяцах
Липецкая вечЁрка: стрельба в таксиста, еще одна вечная лужа и что мешает весенней уборке города
МЧС предупреждает москвичей о резком похолодании
Резкое ухудшение погоды ожидается в Москве 19–20 апреля.
По данным ведомства, в ночные часы температура воздуха опустится примерно до нуля градусов, прогнозируются смешанные осадки — дождь и мокрый снег, а также порывы ветра до 15 м/с. Местами на дорогах возможна гололедица, — передает РБК.
В связи с этим МЧС рекомендует парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.
Ведомство призвало жителей и гостей столицы соблюдать осторожность.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также подчеркнул, что в ближайшие дни через Центральную Россию пройдет холодный фронт с постепенным ухудшением погоды и переходом осадков от дождя к мокрому снегу.
