В России
58
сегодня, 13:09

ФАС подозревает «Озон фармацевтику» в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки нарушения законодательства в действиях компании «Озон фармацевтика» из-за цен на препарат «Азатиоприн».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России требует снизить цены на иммунодепрессант «Азатиоприн», который включен в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, от единственного в стране его производителя, — сообщила служба.

«Препарат «Азатиоприн» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших в феврале 2026 года, после включения в перечень цены на него подлежат государственному регулированию. 27 марта 2026 года служба потребовала от «Озон Фармацевтики» снизить цены, так как в настоящее время они превышают рассчитанные по методике, которая утверждена постановлением правительства РФ № 805», — говорится в сообщении.

В службе отметили, что «Озон Фармацевтика» — единственный в России производитель этого препарата. Таким образом, в действиях компании могут содержаться признаки нарушения антимонопольного законодательства в случае отказа от корректировки цен в соответствии с действующей методикой.

«На текущий момент новую заявку компания не направила», — отмечает в связи с этим ФАС.

В пресс-службе ведомства пояснили, что без зарегистрированной цены препарат не может поставляться в аптеки. Согласно российскому законодательству, государство жестко регулирует цены на препараты из списка ЖНВЛП: производители таких лекарств обязаны зарегистрировать предельную отпускную цену, а аптеки не имеют права продавать препарат выше предельной розничной цены с учетом региональных надбавок. Продажа жизненно важных препаратов без зарегистрированной цены не допускается, — передает РИА Новости.

Также ФАС обращает внимание, что компании не должны допускать необоснованный рост цен на товары на внутреннем рынке. В частности, при формировании цен не следует использовать зарубежные ценовые показатели.

Привязка к зарубежным ценовым показателям может повлечь увеличение себестоимости продукции как для потребителей, которые используют сырье в своей производственной деятельности, так и для граждан, являющихся конечными потребителями товаров.

В качестве альтернативы ведомство предлагает использовать уже сформированные российские биржевые и внебиржевые индикаторы.

В случае их отсутствия ФАС России предлагает производителям рассмотреть вопрос о реализации такой продукции на бирже. Эта мера в будущем позволит сформировать отечественные индикаторы и применять их в ценообразовании.
лекарства
здоровье
цены
