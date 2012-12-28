НЛМК создал передовой медицинский центр для своих сотрудников

Новолипецкий металлургический комбинат завершил создание Центра здоровья для своих сотрудников. Здесь доступен весь спектр медицинского обслуживания от диагностики на самом современном оборудовании и сдачи анализов до лечения у врачей по 35 направлениям, включая хирургические операции, реабилитацию и дневной стационар. Клиника оснащена аппаратами мирового уровня для МРТ, КТ, маммографии, эндоскопии и ультразвуковых исследований. Общий объем инвестиций составил более 4 млрд рублей.

Сотрудникам НЛМК доступны также и редкие для Липецка процедуры. Например, благодаря литотриптору появилась возможность безоперационного дробления камней в почках, что особенно актуально для регионов с жёсткой питьевой водой. Мобильные лапароскопическая и артроскопическая стойки позволяют проводить малоинвазивные хирургические вмешательства с высокой точностью.





Комплексный подход к здоровью обеспечивают отделения педиатрии и хирургии с дневным стационаром, а также профилактический центр с водо- и грязелечением, кинезиотерапией и другими современными методиками.

Центр здоровья — важная часть комплексной системы заботы о здоровье и благополучии сотрудников НЛМК. Она включает программу ДМС, санаторно-курортное лечение и семейный отдых, корпоративные спортивные программы, а также помощь профильных специалистов, включая юридическую и психологическую поддержку.





— Наша задача – помогать сотрудникам во всех важных аспектах жизни: от медицины и заботы о семье до комфортных условий на рабочем месте. Например, в новом Центре здоровья можно оперативно попасть на прием к врачам редкой специализации. Такой подход позволяет снять с сотрудников часть повседневных забот и сосредоточиться на своих задачах и профессиональном росте, — рассказал вице-президент по кадровой политике, образованию и социальной инфраструктуре Группы НЛМК Михаил Архипов.





Параллельно компания инвестирует в улучшение условий труда: за счет автоматизации и цифровых решений процессы становятся проще и удобнее. Например, машинисты кранов переходят из производственных цехов в современные диспетчерские и управляют оборудованием дистанционно. А разливщики стали теперь управляют процессом не вручную у агрегата, а из комфортного помещения. Их работу поддерживают электронные системы подсказок и развитая сеть видеонаблюдения. Такие изменения происходят по всей компании и уже затронули 20 цехов и около 800 сотрудников.





В результате НЛМК получает высокие оценки в рейтингах работодателей как от действующих, так и от бывших сотрудников. В 2025 году компания в третий раз получила «платиновый» статус Forbes, вошла в лидирующую группу рейтинга РБК и в тройку лучших работодателей России по версии рейтинга hh.ru среди промышленных компаний. Эксперты отмечают сильную корпоративную культуру и развитую систему поддержки сотрудников — именно эти факторы создают условия для профессионального роста и самореализации.

Имеются противопоказания. Необходимы консультации специалистов.

