Автоюрист напомнил о штрафах за езду на резине не по сезону

Езда на зимней резине в теплый сезон грозит штрафом 500 рублей.

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, в чём заключается опасность езды на зимней резине в летний период, а также напомнил о существовании штрафа за подобное правонарушение, — передает RT.

«Почему не рекомендуется ездить на зимних шинах летом? Потому что, когда идёт переход температуры +5...+7 °С, то свойство зимней резины теряется... Если пользоваться зимней резиной летом, она быстрее затрётся... Пятно контакта другое, сцепление хуже, и бах — произошло ДТП», — объяснил специалист.

По его словам, Россия — огромная страна, поэтому время смены резины нельзя подогнать под общий шаблон.

«Например, на Урале, когда лежит снег, или даже в Москве, в Сочи может быть +10...+14 °С... Как правило, автовладельцы начинают смену резины, когда среднесуточная температура достигает +5...+7 °C», — добавил Славнов.

Эксперт предупредил, что в законе прописан штраф за езду на зимней резине в летний период — 500 рублей.
