Почти 30% поставщиков продуктов столкнулись с задержками выплат от ритейлеров

Порядка 27% поставщиков столкнулись с задержкой оплаты товаров со стороны торговых сетей в начале 2026 года, рассказал «Известиям» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.





Из опроса, проведенного ассоциацией 3 апреля среди ее участников (свыше 450 крупных вендоров), следует, что 15% респондентов указали на задержки выплат до пяти рабочих дней, 8% — на просрочки свыше недели, еще 4% заявили, что неплатежи стали распространенным явлением. Более четверти (28%) опрошенных воздержались от ответа, 45% заявили, что «в основном партнеры производят оплату в срок». Динамику изменений ответов в сравнении с предыдущим опросом в союзе не выявляли.Проблемы с оплатой чаще возникают при работе с региональными сетями, рассказал «Известиям» директор по взаимодействию с торговыми сетями крупного продовольственного оператора. Систематические срывы оплаты со стороны таких сетей распространены во многих субъектах страны, подтвердил независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин.Иногда поставщикам приходится буквально выбивать деньги за уже поставленный товар, рассказал эксперт. По его словам, на рынке встречались схемы, когда торговая сеть обещала оплатить поставку, но просила вернуть часть суммы наличными, чтобы провести платеж. В результате региональные ритейлеры чаще рассчитываются с теми партнерами, которые настойчивее требуют оплаты, объяснил он.Неплатежи поставщикам возникают у локальных ритейлеров на фоне повышенной финансовой нагрузки в условиях высоких кредитных ставок и роста операционных издержек, считает председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.У региональных сетей меньше возможностей, чем у крупных игроков и более ограниченный запас финансовой прочности по взаимодействию с банками в вопросах кредитования, отметил управляющий партнер управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Также дополнительное давление, по его словам, на них оказывает рост затрат и налоговых ставок в начале 2026 года.