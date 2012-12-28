В России
Во Владимирской области свыше 180 человек обратились в больницы с симптомами острой кишечной инфекции
В Муроме Владимирской области более 180 человек обратились в больницы с симптомами острой кишечной инфекции.
«Сейчас уже больше 180 обратившихся, госпитализировано чуть более 30 детей, 26 взрослых», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тяжелых случаев заражения не выявлено. В то же время управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило о начале санитарно‑противоэпидемических мероприятий в регионе, — передает РИА Новости.
«Обеспечен постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды, исследуется материал от заболевших, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами в очагах», — указано на сайте ведомства.
Специалисты порекомендовали соблюдать правила личной гигиены и использовать только бутилированную или кипяченую воду. Ситуацию взяли на контроль ведомства.
