В России
31
26 минут назад

Во Владимирской области свыше 180 человек обратились в больницы с симптомами острой кишечной инфекции

В Муроме Владимирской области более 180 человек обратились в больницы с симптомами острой кишечной инфекции.

Роспотребнадзор начал эпидрасследование по факту обращений за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции в округе Муром, — рассказали в управлении ведомства по Владимирской области.

«Сейчас уже больше 180 обратившихся, госпитализировано чуть более 30 детей, 26 взрослых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тяжелых случаев заражения не выявлено. В то же время управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило о начале санитарно‑противоэпидемических мероприятий в регионе, — передает РИА Новости.

«Обеспечен постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды, исследуется материал от заболевших, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами в очагах», — указано на сайте ведомства.

Специалисты порекомендовали соблюдать правила личной гигиены и использовать только бутилированную или кипяченую воду. Ситуацию взяли на контроль ведомства.


кишечная инфекция
отравление
