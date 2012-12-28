В России
87
сегодня, 15:14
Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев
Умер заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев.
«Горькое известие потрясло сегодня наш театр: ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского театра драмы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что последний год артист боролся с тяжелой болезнью. В театре выразили искренние соболезнования родным и близким Яковлева. Отмечается, что о дате и времени прощания с артистом сообщат позже, — пишут «Известия».
Виктор Яковлев родился 25 июля 1951 года. В 1975 году окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) имени А.В. Луначарского. В труппу Псковского театра драмы Яковлев устроился в 1979 году, где проработал почти 50 лет.
Он сыграл на псковской сцене множество ролей, на которых выросло не одно поколение зрителей.
«Работал всегда с творческим горением и самоотдачей, но главнее всего - с умом и душой, побуждая зрителя поразмышлять вместе, о чем-то встревожиться, во что-то поверить. Ему было 74 года. Коллектив Псковского театра драмы скорбит о невосполнимой утрате, выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
