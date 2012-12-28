В России
73
сегодня, 11:47
Мошенники маскируют вредоносное ПО под ссылки на всплывающие окна
Мошенники стали чаще маскировать вредоносное программное обеспечение под ссылки на всплывающее окно.
«Один из актуальных способов — использование не файла, а ссылки на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть видео ДТП с вашим участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер», — уточняется в сообщении.
В МВД предупредили, что любое взаимодействие с такими окнами может заразить устройство.
Правоохранители советуют относиться к любым ссылкам из мессенджеров как к источнику потенциальной угрозы, — передает РИА Новости.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники обманывают школьников от лица представителей центров образования под предлогом перехода на новые электронные дневники, — сообщает RT.
