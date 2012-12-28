В России
73
сегодня, 11:47

Мошенники маскируют вредоносное ПО под ссылки на всплывающие окна

Мошенники стали чаще маскировать вредоносное программное обеспечение под ссылки на всплывающее окно.

Мошенники маскируют вредоносное ПО в ссылках на всплывающие окна. Там пользователям предлагают посмотреть видео ДТП, воспользоваться базой пропавших родственников или скачать видеоплеер, — рассказали в управлении МВД России по борьбе с киберпреступлениями.

«Один из актуальных способов — использование не файла, а ссылки на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть видео ДТП с вашим участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер», — уточняется в сообщении.

В МВД предупредили, что любое взаимодействие с такими окнами может заразить устройство.

Правоохранители советуют относиться к любым ссылкам из мессенджеров как к источнику потенциальной угрозы, — передает РИА Новости.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники обманывают школьников от лица представителей центров образования под предлогом перехода на новые электронные дневники, — сообщает RT.
мошенники
ПО
0
0
0
0
0

Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
