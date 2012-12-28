В РФ с 1 апреля меняются правила перевода денежных средств
С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств.
«С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств. Фактически данные изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и обеспечения ее соответствия международному стандарту», — отметила она.
По ее словам, изменения имеют технический характер: таким образом, если раньше в реквизитах плательщика нужно было указать краткое наименование или просто ИП, то со следующего месяца станет необходимым указывать полное или сокращенное наименование юрлица и банка. Кроме того, физлицам придется указывать фамилию, имя и отчество полностью, — передает РИА Новости.
Валишвили упомянула и индивидуальных предпринимателей: теперь им следует полностью указывать имя и правовой статус. Самозанятые граждане, по ее словам, должны будут указывать в реквизитах полное имя, вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика.
