В Госдуме предлагают не направлять штрафы экс-владельцу авто сразу после продажи
Депутаты Госдумы обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением изменить порядок начисления штрафов за нарушения ПДД после продажи автомобиля.
По словам депутатов, сейчас после заключения договора купли-продажи транспортного средства новый собственник обязан зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней. До внесения изменений в регистрационные данные сведения о владельце в государственных реестрах остаются прежними, в связи с чем штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные средствами автоматической фиксации, продолжают направляться бывшему собственнику, — отметили парламентарии.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство, предусматривающих запрет на автоматическое направление штрафов бывшему владельцу в течение установленного 10-дневного срока после заключения договора купли-продажи, возможность фиксации факта отчуждения транспортного средства в день подписания договора через портал «Госуслуги» или информационную систему МВД России, автоматическую приостановку направления штрафов прежнему владельцу с момента подачи уведомления о продаже до завершения перерегистрации», — говорится в тексте письма.
Реализация данных мер, по мнению авторов запроса, позволит снизить административную нагрузку на добросовестных граждан и сократить количество жалоб и судебных споров.
