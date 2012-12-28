В Госдуме запретили назначать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет
Госдума приняла законопроект о запрете испытательного срока для женщин с детьми до трех лет. Изменения были внесены в статью 70 Трудового кодекса РФ.
Согласно пояснительной записке, период воспитания ребенка до трех лет, особенно после завершения отпуска по уходу, сопровождается для матери повышенной нагрузкой и ответственностью. Введение испытательного срока при трудоустройстве в это время, по мнению авторов инициативы, создает дополнительный стресс и психологические барьеры, затрудняет возвращение к работе и усложняет профессиональную адаптацию.
Поправки предлагается внести в статью 70 Трудового кодекса РФ. В настоящее время запрет на установление испытательного срока распространяется на матерей с детьми до полутора лет.
Авторы инициативы также считают, что испытательный срок для женщин с малолетними детьми может способствовать скрытой дискриминации: работодатель, формально соблюдая процедуру, получает возможность отказать в приеме на работу или уволить сотрудницу как не прошедшую испытание без объяснения причин.
