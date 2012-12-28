Елец и близлежащие округа провели ночь под воздушной угрозой

Вместе с тем на территории Липецкой области до сих пор сохраняется желтый уровень воздушной тревоги.





При этом летательные аппараты над территорией региона минувшей ночью не сбивали. Министерство обороны утверждает, что уничтожило 203 БПЛА самолётного типа над 20-ю регионами России, в том числе над расположенными за сотни километров от линии соприкосновения с Украиной Ленинградской и Новгородской областями. Липецкой области в списке нет.

В районе часа ночи оперативные службы объявили о введении наивысшего красного уровня воздушной угрозы для Ельца, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского округов. Отменили его только в 6 утра.