Мигрант нашёл на улице чужую банковскую карту и подумал, что жизнь удалась

В Липецке будут судить 43-летнего уроженца ближнего зарубежья по обвинению в краже, совершённой с банковского счёта.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в декабре прошлого года мужчина нашёл на улице банковскую карту, которую случайно обронила жительница Липецка. Мигрант обрадовался такой удаче и в разных торговых точках совершил покупки на сумму около 9 тысяч рублей. Тревогу подняла владелица карты, когда ей на телефон начали приходить СМС-уведомления о списаниях. Мужчина использовал в том числе кредитные средства, а банк сразу прислал ел потерпевшей уведомление о том, что деньги необходимо вернуть в срок.Обвинительное заключения утверждено прокурором Октябрьского района Липецка. По части 3 статьи 158 УК РФ мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.