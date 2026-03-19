Российские дилеры начнут продажи кроссовера Volga K50 летом 2026 года
Первая модель нового российского бренда Volga — кроссовер К50 — появится у дилеров летом 2026 года.
Длина автомобиля составляет 4770 миллиметров, ширина — 1895 миллиметров, колесная база — 2845 миллиметров. По заявлению представителей компании, модель войдет в число наиболее просторных и вместительных вариантов в своем классе, — пишет «Лента.ру».
Кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 238 лошадиных сил. Он работает в паре с классической восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Для повышения комфорта в конструкции использовали адаптивную подвеску.
Для K50 даже в базовой версии предусмотрен полный «зимний пакет», который включает электрический подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, ветрового стекла, форсунок омывателя, а также боковых зеркал. Автомобиль имеет комплекс электронных ассистентов, отвечающих за безопасность движения. Внушительный набор опций комфорта дополнен функциями памяти настроек кресел водителя и переднего пассажира, массажем и вентиляцией передних сидений, электроприводом регулировки спинки второго ряда. За звук отвечает аудиосистема с 12 динамиками.
