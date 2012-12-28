Пьяный дебошир из Задонского округа получил срок за удар в плечо полицейского

В Липецкой области вынесен приговор 42-летнему жителю Задонского округа, который публично оскорбил полицейских и применил к одному из них насилие.

Житель Задонского района признан виновным в публичном оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 319 и ч. 1 ст. 318 УК РФ).Следствием и судом установлено, что в сентябре 2025 года подсудимый распивал спиртное в сельском магазине и отказался платить за товар. Прибывшие для проверки сообщения сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия. В ответ нарушитель публично оскорбил стражей порядка, а затем, уже находясь в служебном автомобиле, ударил одного из полицейских в плечо, причинив ему телесные повреждения.При вынесении приговора суд учел неотбытое наказание по предыдущему приговору. В итоге виновный приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.