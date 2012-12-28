В заброшенном доме нашли труп
Происшествия
Пропавший в Липецке подросток найден
Происшествия
В Липецке ищут 15-летнего подростка
Происшествия
Мокрый снег и дождь ожидаются в Липецкой области
Погода в Липецке
Спасательную операцию на льду реки записала камера наблюдения
Происшествия
«ДТП, блин»: на Соколе автобус бортанул автомобиль
Происшествия
Экипаж ДПС сопроводил неотложку, спешившую к пациенту с кровотечением
Общество
Автобус столкнулся с легковушкой: пострадала 79-летняя женщина
Происшествия
Грузовик наехал на правую руку находящегося в смотровой рабочего — ему выплатят 400 000 рублей
Происшествия
На Архангельской горела пятиэтажка
Происшествия
Читать все
Пропавший в Липецке подросток найден
Происшествия
Липецкая область — на 41 месте по безработице среди регионов России
Общество
В Липецкой области введен режим повышенной готовности
Происшествия
Внедорожник «Митсубиси» горел в Липецке
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: дурацкая авария, видео спасения из полыньи, и контрафактные вейпы
Общество
Светлана Бедрова объявила о череде «чистых четвергов»
Общество
Умер Почетный гражданин Липецка Василий Куликов
Общество
Пожарные спасли пенсионера из горящего дома на улице Урожайной
Происшествия
Пермяка задержали в Липецке с 32 граммами «синтетики»
Происшествия
Читать все
Общество
82
16 минут назад

Умер Почетный гражданин Липецка Василий Куликов

Ветерану Великой Отечественной войны было 100 лет.

На 101-м году жизни скончался Почетный гражданин Липецка Василий Куликов. 

Василий Куликов в 17-летнем возрасте в 1942 году добровольцем ушел на фронт, прибавив себе год. Артиллерист встретил победу в Праге. Среди наград фронтовика — медаль «За отвагу». 

В Липецке Василий Куликов жил с 2000 года, он переехал из Казахстана. Звание Почетного гражданина города ветерану присвоено в 80-ю годовщину Победы в числе 24 участников Великой Отечественной войны.
почетные граждане
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
