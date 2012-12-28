Умер Почетный гражданин Липецка Василий Куликов

Ветерану Великой Отечественной войны было 100 лет.



На 101-м году жизни скончался Почетный гражданин Липецка Василий Куликов.Василий Куликов в 17-летнем возрасте в 1942 году добровольцем ушел на фронт, прибавив себе год. Артиллерист встретил победу в Праге. Среди наград фронтовика — медаль «За отвагу».В Липецке Василий Куликов жил с 2000 года, он переехал из Казахстана. Звание Почетного гражданина города ветерану присвоено в 80-ю годовщину Победы в числе 24 участников Великой Отечественной войны.