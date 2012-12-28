Дело бывшего и.о. начальника УКС Ельца дошло до суда

Его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Елецкий городской суд рассмотрит уголовное дело 57-летнего бывшего и.о. начальника Управления капитального строительства Ельца, обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекшем нарушение интересов общества и государства (по части третьей статьи 286 УК РФ), а также в служебном подлоге (по части второй статьи 292 УК РФ).«По данным следствия, исполняющий обязанности начальника УКС Ельца распорядился принять работы по перевозке грузов массой 15 тонн, стоимость которых составляет свыше 1,8 миллиона рублей. При этом он знал, что фактически данные работы не выполнены: об этом его неоднократно информировали сотрудники управления. Также он, как следует из обвинительного заключения, подготовил и подписал документы, содержащие ложные сведения о выполнении работ по перевозке грузов, которые стали основанием для перечисления подрядчику 1,8 миллиона рублей в рамках исполнения контракта по благоустройству территории набережной правого берега реки Быстрая Сосна в городе Ельце, предусмотренного федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Следствие полагает, что мотивом совершения преступления стало стремление скрыть свою некомпетентность и преступное бездействие по исполнению контракта.