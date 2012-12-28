Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
сегодня, 13:04
Реконструкция мозаичной подземки в Липецке подорожала на 60% от изначального контракта
К 20 миллионной смете добавили по ходу дела еще два контракта — на 5,9 и на 8,5 миллиона рублей.
Напомним, что за реконструкцию исторического, с 50-летней мозаикой перехода, управление главного смотрителя было готова заплатить 23,3 млн рублей. Техзадание предполагало все работы, какие только можно представить: демонтаж тоннеля до голых стен и грунта, его гидроизоляцию, обустройство дополнительного перехватывающего дренажного приямка для стока вод и их отвод, перестройку подпорных стен, заливку основания под новые ступени, подготовку стен и потолка под новую облицовку, создание нового пола в стиле терраццо с применением зерен мрамора, воссоздание мозаичного панно 1975 года, монтаж нового освещения и системы видеонаблюдения.
Контракт за 20 млн рублей выиграл предприниматель Владимир Пальчиков. И к Дню города, как и предполагалось, обновленный переход открыли для использованию по назначению.
Однако тут же выяснилось, что стыки плит перекрытия под установленным над переходом памятным знаком: «Тут была канцелярия Липецких железных заводов эпохи Петра Великого» нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Глава Липецка Роман Ченцов со строителями согласился: если уж делать что-то важное, значимое, то — на века, и УГС мэрии проторговало эти работы на 8,5 миллиона. Подрядчиком на эти работы снова стал предприниматель Владимир Пальчков. Так как он был единственным участником закупки, то его услуги не подешевели ни на копейку.
Но оказалось, что и это еще не все: в августе мэрия объявила о поиске заказчика на… капремонт входных групп подземного пешеходного перехода на Петровском спуске! Да как так-то, если все уже было сделано по первому контракту: бордюры уже стояли, ступени и площадки лестничных спусков были облицованы гранитом, а стены покрыты гидроизоляцией, оштукатурены, огрунтованы, облицованы керамогранитом! Эти работы УГС обсчитало в 8,5 млн рублей. Торги опять выиграл предприниматель Владимир Пальчиков: он взял контракт по начальной цене, ведь в аукционе никто кроме него снова не участвовал.
В управлении главного смотрителя пояснили, что не переплатили подрядчику ни копейки. Просто ряд работ изначально не попал в сметы, как та же гидроизоляция потолка под памятным шпилем. Но заказчик признал и свои просчеты. Например, изначально проект реконструкции перехода предполагал монтаж на заново отлитые бетонные ступени полнотелых гранитных плит. Но уже во время работ выяснилось, что над входами в тоннель нужно было бы установить таблички: «Место удара головой», так как людям высокого роста нужно нагибаться, чтобы не ударится о притолоку. Поэтому толстые гранитные ступени демонтировали. Взамен их по третьему контракту подрядчик установил новые, толщиной в 5 см. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — сказали у заказчика. И добавили, что если бы все то, что выяснилось во время реконструкции перехода, было бы известно ранее, то все материалы с работой изначально бы и оценили в 34 миллиона.
Страшно даже представить, во сколько в итоге выльется реконструкция мемориала на площади Героев, которую взялся осуществить тот же Владимир Пальчиков за 112,4 млн рублей при начальной цене контракта в 125 миллионов, если на этой площади уже пришлось выполнять массу работ, изначально не попавших в смету.
