Становлянец погиб на СВО
Общество
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
Утонувшему в Грязинском районе мужчине было 40 лет
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Реконструкция мозаичной подземки в Липецке подорожала на 60% от изначального контракта
Общество
Новые депутаты Липецкого горсовета собрались на свою первую общую встречу
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
43-летнюю липчанку обманули под предлогом перевыпуска банковской карты
Происшествия
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
В Дубовой роще треснул асфальт
Происшествия
На заброшенной ферме росла конопля
Происшествия
Липецкий культурист произвел сенсацию в столице
Спорт
Общество
590
сегодня, 13:04
14

Реконструкция мозаичной подземки в Липецке подорожала на 60% от изначального контракта

К 20 миллионной смете добавили по ходу дела еще два контракта — на 5,9 и на 8,5 миллиона рублей.

Верна русская поговорка по счет цыплят по осени: к середине сентября общая сумма, потраченная администрацией Липецка на капремонт подземного перехода под Петровским спуском выросла до 34,4 млн рублей при первоначальной смете в 23,3 миллиона.

Напомним, что за реконструкцию исторического, с 50-летней мозаикой перехода, управление главного смотрителя было готова заплатить 23,3 млн рублей. Техзадание предполагало все работы, какие только можно представить: демонтаж тоннеля до голых стен и грунта, его гидроизоляцию, обустройство дополнительного перехватывающего дренажного приямка для стока вод и их отвод, перестройку подпорных стен, заливку основания под новые ступени, подготовку стен и потолка под новую облицовку, создание нового пола в стиле терраццо с применением зерен мрамора, воссоздание мозаичного панно 1975 года, монтаж нового освещения и системы видеонаблюдения.

Контракт за 20 млн рублей выиграл предприниматель Владимир Пальчиков. И к Дню города, как и предполагалось, обновленный переход открыли для использованию по назначению.

Однако тут же выяснилось, что стыки плит перекрытия под установленным над переходом памятным знаком: «Тут была канцелярия Липецких железных заводов эпохи Петра Великого» нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Глава Липецка Роман Ченцов со строителями согласился: если уж делать что-то важное, значимое, то — на века, и УГС мэрии проторговало эти работы на 8,5 миллиона. Подрядчиком на эти работы снова стал предприниматель Владимир Пальчков. Так как он был единственным участником закупки, то его услуги не подешевели ни на копейку.

Но оказалось, что и это еще не все: в августе мэрия объявила о поиске заказчика на… капремонт входных групп подземного пешеходного перехода на Петровском спуске! Да как так-то, если все уже было сделано по первому контракту: бордюры уже стояли, ступени и площадки лестничных спусков были облицованы гранитом, а стены покрыты гидроизоляцией, оштукатурены, огрунтованы, облицованы керамогранитом! Эти работы УГС обсчитало в 8,5 млн рублей. Торги опять выиграл предприниматель Владимир Пальчиков: он взял контракт по начальной цене, ведь в аукционе никто кроме него снова не участвовал.

В управлении главного смотрителя пояснили, что не переплатили подрядчику ни копейки. Просто ряд работ изначально не попал в сметы, как та же гидроизоляция потолка под памятным шпилем. Но заказчик признал и свои просчеты. Например, изначально проект реконструкции перехода предполагал монтаж на заново отлитые бетонные ступени полнотелых гранитных плит. Но уже во время работ выяснилось, что над входами в тоннель нужно было бы установить таблички: «Место удара головой», так как людям высокого роста нужно нагибаться, чтобы не ударится о притолоку. Поэтому толстые гранитные ступени демонтировали. Взамен их по третьему контракту подрядчик установил новые, толщиной в 5 см. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — сказали у заказчика. И добавили, что если бы все то, что выяснилось во время реконструкции перехода, было бы известно ранее, то все материалы с работой изначально бы и оценили в 34 миллиона.

Страшно даже представить, во сколько в итоге выльется реконструкция мемориала на площади Героев, которую взялся осуществить тот же Владимир Пальчиков за 112,4 млн рублей при начальной цене контракта в 125 миллионов, если на этой площади уже пришлось выполнять массу работ, изначально не попавших в смету.
подземный переход
благоустройство
6
0
3
1
3

Комментарии (14)

Сначала новые
Колян
26 минут назад
Ждем следующий контракт для В. Пальчикова. Он в этом переходе до пенсии работать будет.
А
40 минут назад
Хорошо что не на 600%. Просчитались
Ну что
43 минуты назад
вы в самом деле город Липецк должен цвести и пахнуть!
Умный
46 минут назад
Эка невидаль!Не впервой!
Нннннннн
52 минуты назад
Как всегда, этого и следовало ожидать, подорожание в процессе, это уже ЗАКОН!!!! Замахали!!!!!
А
сегодня, 14:07
Потом в городе появляются новые бэхи, мерсы, роверы,.....освоечка
Савелий
сегодня, 13:41
Обычная практика. Выигрывать контракт по заниженной смете, отсеивая добропорядочных подрядчиков. А потом, когда конкурентов нет, повышать стоимость в разы.
Согласен
сегодня, 13:52
В Европе эта схема известна с конца 50х
Владимир.
сегодня, 13:29
Нужно смотреть, кто готовил этот проект, тогда все станет ясно
Может
сегодня, 13:33
Опять блогер-урбанист?
Предложение
сегодня, 13:24
Дайте ему октябрьский мост за 5 млн отремонтировать !
Жесть
сегодня, 13:34
А самому, слабо?!
Алькаш
сегодня, 13:24
Это только начало!
